Mundial 2026 | Los lujosos carros de Lamine Yamal, la carta de España para eliminar a Austria y avanzar a octavos

La selección de España afronta este jueves 2 de julio un compromiso clave en el Mundial 2026 cuando enfrente a Austria por un lugar en los octavos de final.
El conjunto dirigido por Luis de la Fuente llega como favorito, impulsado por el gran momento de varias de sus figuras, entre ellas Lamine Yamal, quien se ha consolidado como uno de los futbolistas más desequilibrantes del planeta pese a su corta edad.
Sin embargo, el extremo del Barcelona no solo llama la atención por lo que hace dentro del terreno de juego. Fuera de las canchas también presume una exclusiva colección de carros de lujo que, según medios especializados, alcanza un valor cercano al millón de euros y reúne algunos de los modelos más exclusivos del mercado.
Cupra Formentor VZ
Uno de los vehículos que más utiliza el atacante español es un Cupra Formentor VZ, un SUV deportivo que recibió como parte del patrocinio entre el Barcelona y la marca española. Cuenta con un motor de hasta 333 caballos de potencia, acelera de 0 a 100 km/h en menos de cinco segundos y destaca por combinar altas prestaciones con un diseño moderno.
@yunususeremreoz
@Ozcaratelıer 2026 CUPRA FORMENTOR ARACIMIZI. MATT PPF VE ISI KESEN ŞEFFAF CAM FİLMİ İLE TEKRARDAN CANLANDIRDIK ✅♬ original sound - ria
BMW XM
Entre los modelos más exclusivos de su colección aparece el BMW XM, un SUV híbrido de altas prestaciones equipado con un motor capaz de desarrollar alrededor de 653 caballos de potencia. Su interior de lujo, tecnología de última generación y diseño imponente lo convierten en uno de los vehículos más costosos que posee el joven futbolista.
@bmwusa
Signature power with a refreshed aesthetic—the 2026 XM Label makes its presence felt more than ever. The most formidable SUV on the road boasts an extroverted design inside and out. New paintwork gives you bold expression while standing tall on 23-inch wheels. The interior fosters a luxurious environment with lush Vintage Coffee leather and XM-branded pillow cushions, pairing remarkable performance with refined taste. Always striving for more. The XM Label. #BMW #XM #XMLabel♬ original sound - BMW USA - BMW USA
Mercedes-AMG G 63
Otro de los favoritos de Lamine Yamal es el Mercedes-AMG G 63, un todoterreno de lujo impulsado por un motor V8 biturbo de 585 caballos. Además de ofrecer un alto nivel de confort, es reconocido por su potencia y por ser uno de los modelos preferidos entre deportistas de élite.
@kvng_uk100
Guttaa get this G63 🌃 #g63 #fyp #mercedes #amg #truck #matteblack♬ оригинальный звук - (: - (:
Porsche 911 Turbo S
La colección también incluye un Porsche 911 Turbo S, considerado uno de los deportivos más completos del mercado. Gracias a sus 650 caballos de potencia, puede acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 2,7 segundos y alcanzar una velocidad máxima superior a los 330 kilómetros por hora.
@acklamcars
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Lamborghini Revuelto
La joya del garaje del futbolista español es un Lamborghini Revuelto, el primer superdeportivo híbrido enchufable de la firma italiana. Con una potencia que supera los 1.000 caballos, este modelo puede pasar de 0 a 100 km/h en cerca de 2,5 segundos y su precio supera fácilmente los 500.000 euros, dependiendo de la configuración.
Una colección digna de una estrella mundial
Aunque apenas comienza su carrera profesional, Yamal ya ha logrado reunir una colección de carros integrada por deportivos, SUV de lujo y modelos de edición exclusiva.
Su garaje refleja el crecimiento que ha tenido dentro del fútbol europeo y el impacto comercial que ha alcanzado con el Barcelona y la selección española. Ahora, toda esa atención volverá a centrarse en la cancha.
Este jueves, el joven atacante buscará liderar a España frente a Austria y confirmar por qué es considerado una de las grandes figuras llamadas a marcar una época en el fútbol mundial.