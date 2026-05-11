Asofondos celebra decisión del Consejo de Estado de suspender decreto para trasladar $25 billones de las AFP a Colpensiones

En la mañana de este 11 de mayo, el Consejo de Estado le dio un nuevo golpe al Gobierno Petro, luego de ordenar la suspensión provisional completa del decreto expedido por el mandatario, que buscaba trasladar 25 billones de pesos desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones.

Esta decisión frena totalmente la medida que ha impulsado el Gobierno. Hace algunas semanas ya se había tomado una decisión, suspendiendo parcialmente algunos de los movimientos de recursos.

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto del Gobierno Petro que buscaba trasladar 25 billones de pesos desde los fondos privados hacia Colpensiones. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

El Alto Tribunal precisa que el proceso principal corresponde a una demanda de nulidad contra el Decreto 415 de 2026. Tras esta demanda se empezaron a acumular otros procesos similares presentados.

Luego de la decisión, se conocieron varias reacciones de distintos sectores políticos y económicos del país. Una de las voces más sonoras fue la de Andrés Velasco, presidente de Asofondos, quien aseguró lo siguiente a través de un video.

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“El Consejo de Estado ha terminado su análisis sobre las solicitudes de suspensión cautelar con medida de urgencia del Decreto 415que obligaba a los administradores de fondos de pensiones a trasladar cerca de25 billones de pesos a Colpensiones”, precisó.

La decisión tomada precisa que por ahora los recursos permanecerán bajo la administración de los fondos privados, hasta que se tome alguna otra decisión en el proceso.

Andrés Mauricio Velasco es el presidente de Asofondos. Foto: Foto: Sacada de Comité Autónomo de la Regla Fiscal

Velasco celebró la decisión, asegurando que esta representa una protección para los recursos ahorrados de los trabajadores dentro del sistema pensional colombiano. También indicó que dichos recursos estaban asociados a trabajadores que utilizaron la posibilidad de traslado contemplada en la reforma pensional aprobada por el Congreso.

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De hecho, estos recursos estaban asociados a trabajadores que utilizaron la posibilidad de traslado que está dentro de la reforma pensional aprobada por el Congreso.

Dicho ahorro acumulado, según Velasco, tiene un papel clave dentro de la sostenibilidad futura del sistema pensional.