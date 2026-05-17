¿Cuáles son las sanciones por no consignar la prima de mitad de año?

En Colombia, la prima de mitad de año es una prestación social obligatoria que los empleadores deben reconocer a sus trabajadores, equivalente a un salario mensual adicional.

Esta prestación se paga en dos momentos del año: la primera parte en junio y la segunda en diciembre. De acuerdo con el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, el pago de la prima de mitad de año debe realizarse a más tardar el 30 de junio.

¿Desde cuándo se comienza a pagar la prima de mitad de año?

Si el empleador no cumple con esta fecha, puede enfrentar sanciones legales tanto para la empresa como para el responsable directo.

El pago de la prima de mitad de año es una obligación legal para empleadores en Colombia. Foto: Gemini

El incumplimiento del pago oportuno genera consecuencias jurídicas. En estos casos, el trabajador tiene derecho a reclamar la prima y puede acudir al Ministerio de Trabajo para interponer una queja o demanda.

En el ámbito económico, el empleador no solo debe pagar el valor adeudado, sino también los intereses por mora causados por el retraso, calculados según la tasa de usura fijada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Esto significa que la deuda aumenta con el tiempo debido a los intereses generados.

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Además, el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo contempla una indemnización a cargo del empleador por la demora en el pago de prestaciones laborales, la cual puede incrementarse dependiendo del tiempo de incumplimiento. Si la situación continúa sin solución, pueden presentarse sanciones adicionales, incluyendo el pago de indemnizaciones por los perjuicios ocasionados al trabajador.

La prima de mitad de año debe ser consignada hasta el 30 de junio. Foto: Composición de El País con imágenes de Pocki IA y Getty

En cuanto a las consecuencias administrativas y judiciales, el Ministerio de Trabajo está facultado para imponer multas a las empresas que incumplan con el pago de prestaciones sociales. Estas sanciones varían según la gravedad del caso y la cantidad de trabajadores afectados. En escenarios más graves, el empleador puede ser llevado ante un juez laboral, quien podría ordenar el pago de la prima, los intereses correspondientes y posibles indemnizaciones por daños.

Finalmente, la empresa también puede ser sometida a inspecciones más estrictas por parte de las autoridades laborales, lo que puede derivar en auditorías más amplias sobre su cumplimiento normativo, afectando su funcionamiento y reputación.