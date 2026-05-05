Finanzas
Prima de servicios junio 2026: fecha límite de pago y cómo calcular cuánto dinero recibirá este 2026
La ecuación para saber cuánto recibirá, quiénes tienen derecho a recibirla y las fechas en que recibirán este beneficio.
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5 de mayo de 2026 a las 10:10 a. m.
Para pensar en qué hacer con la prima de servicios, lo primero es tener en cuenta que es un dinero por fuera del presupuesto que se puede usar para cualquier cosa. Foto: Getty Images/iStockphoto
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