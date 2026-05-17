Empresas petroleras podrían irse de Colombia y migrar a Venezuela: la advertencia de Asopetrol tras “asfixia” en la industria

Desde hace varios meses, el sector petrolero enfrenta una profunda crisis por cuenta de varias decisiones tanto del Gobierno Nacional, como al interior de la industria, que han provocado una caída sostenida en la producción, menores inversiones e incertidumbre por las reservas limitadas.

Una de las de más peso fue la suspensión de nuevos contratos de exploración, la volatilidad de los precios internacionales y problemas operativos y de gobernanza en Ecopetrol, la principal empresa petrolera del país, de la cual el Gobierno tiene la propiedad del 88 %.

Sindicatos advierten que mayores cargas tributarias podrían afectar la permanencia de empresas y talento especializado en el país. Foto: adobe stock

Son varias las voces al interior de la industria que han alertado por esta situación. Recientemente, la Asociación Sindical de Trabajadores del Sector Petrolero hizo una advertencia tras el deterioro y la caída en las utilidades de Ecopetrol. Aseguró que el aumento en la carga tributaria sobre esta compañía podría tener un grave efecto: la salida de empresas, servicios y personal especializado con destino a Venezuela.

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El último reporte entregado por Ecopetrol, en materia financiera, detalló que la empresa cerró el primer trimestre del año con ingresos por 28,6 billones de pesos.

Esto significó una caída del 8,7 % frente al mismo periodo del 2025. La utilidad de la empresa se redujo al pasar de 3,1 billones a 2,9 billones de pesos, lo que representó una disminución del 7,7 %.

Ecopetrol reportó una reducción en ingresos y utilidades durante el primer trimestre, en medio de un entorno desafiante para la industria. Foto: JOHAN TORO-SEMANA

Asopetrol detalló que los problemas no estarían relacionados directamente con problemas de la empresa, sino con los factores fiscales que están afectando en general a la industria petrolera en todo el país. La producción promedio estuvo cercana a los 725.000 barriles por día.

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El sindicato también detalló que dos de las razones puntuales que están golpeando la empresa son la revaluación del peso frente al dólar y el incremento de impuestos sobre el sector, que han provocado una pérdida de competitividad frente a otros mercados de la región.

Impuestos, volatilidad y producción: estos son algunos de los factores que hoy golpean al sector petrolero colombiano. Foto: Ecopetrol