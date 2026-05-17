Llegada del fenómeno de El Niño prende alarmas Colombia: estas son las medidas que tomó el MinAgricultura

Durante los últimos meses, cada vez más se ha hecho sonora la llegada del Fenómeno de El Niño, un evento climático que provoca el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico ecuatorial. Este altera la temperatura del mar, cambia la presión atmosférica y modifica los patrones de viento y lluvia, provocando sequías en unas regiones y fuertes inundaciones en otras.

Tras esta situación, el Ministerio de Agricultura se pronunció, asegurando que tras la probabilidad cada vez mayor de que llegue el Fenómeno de El Niño, ha activado un mecanismo de un robusto paquete de acciones para proteger al sector agropecuario, que ha sido víctima del 82 % de los daños y pérdidas ocasionadas por la sequía.

El Ministerio de Agricultura activó acciones preventivas para reducir el impacto de posibles sequías y fortalecer al sector agropecuario. Foto: Getty Images

La estrategia se encuentra sustentada en los reportes técnicos del Ideam, la DIMAR y la UNGRD. Estas fueron algunas de las medidas que tomaron tras un mayor riesgo de la llegada de este fenómeno y varias advertencias que ha hecho el Ministerio de Ambiente.

En primer lugar, buscan el aprovechamiento del agua en mejor medida. Para ello promoverán la cosecha de agua lluvia, mejorarán sistemas de riego y propenderán por un uso más eficiente del recurso hídrico.

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También esperan asignar ayudas económicas a productores, con una inversión de 110.000 millones de pesos para facilitar fertilizantes y otros insumos. Además, se suman 36 mil millones adicionales para bioinsumos y fertilizantes orgánicos. También beneficios financieros como créditos seguros y agropecuarios.

Inversiones, ayudas a productores y estrategias para el manejo del agua hacen parte del plan anunciado por el Gobierno. Foto: Guillermo Torres / Semana

Promoverán la prevención sanitaria, a través del monitoreo de plagas, la vacunación animal, el control de enfermedades y alertas agroclimáticas.

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Buscarán la creación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), para hacer un análisis de información estratégica y adopción de medidas oportunas, que será una especie de centro de coordinación para tomar decisiones rápidas frente a emergencias climáticas. También hicieron un llamado a alcaldes, gobernadores y productores, pidiendo activar planes de prevención y prepararse desde ahora.