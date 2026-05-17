Durante el pasado sábado, 16 de mayo, la campaña de Abelardo de la Espriella recibió un duro golpe, luego de que se confirmara el asesinato de dos integrantes en Cubarral, Meta, faltando solo dos semanas para que se lleve a cabo la primera vuelta presidencial. Se trató de Rogers Mauricio Devia y a Fabián Cardona, exalcalde del municipio, y exsecretario de Gobierno.

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Tras la situación, la noticia se viralizó rápidamente en redes y muchos han elevado sus condolencias a las familias y también a la campaña del candidato derechista. Una de las voces que se solidarizaron fue la de Rick Scott, senador de Estados Unidos, quien dijo lo siguiente:

“Mi más sentido pésame a las familias de Rogers Mauricio Devia y Fabián Cardona, al equipo de Abelardo de la Espriella y al pueblo colombiano tras este vil asesinato de estos dos líderes de campaña. La violencia, la intimidación política y la inestabilidad que presenciamos en Colombia bajo el gobierno de Gustavo Petro son absolutamente vergonzosas e inaceptables”.

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Tras el mensaje, De la Espriella respondió, asegurando que la situación que enfrenta su campaña es el resultado directo de un régimen que ha debilitado nuestras instituciones, empoderado a los criminales y convertido las elecciones en un campo de batalla del miedo.

“Tienen razón: el pueblo colombiano exige elecciones libres, justas y seguras. No nos callarán. No nos intimidarán. Nos mantenemos firmes, con Dios, con la Constitución y con los millones de colombianos que rechazan el camino del socialismo y el caos”, comentó.

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Adicional a ello, pidió el apoyo de la comunidad internacional en la defensa de la democracia en el hemisferio, que es ahora más importante que nunca.

“Gracias por alzar la voz con claridad y valentía. La historia recordará a quienes defendieron la libertad cuando estaba bajo ataque”, dijo el candidato.