En video quedó el angustiante momento en el que dos cazas estadounidenses chocan en pleno show aéreo: pilotos tuvieron que eyectarse

Dos aviones de combate F-18 estadounidenses quedaron destruidos este domingo, 17 de mayo, luego de colisionar en pleno vuelo durante una exhibición en la Base Aérea de Mountain Home, en Idaho. Los cuatro pilotos salieron ilesos tras activar el sistema de eyección.

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El incidente ocurrió durante el festival Gunfighter Skies, cuando dos cazas E/A-18G Growler, del equipo Vikings, volaban en paralelo, pero se terminaron enganchando hasta provocar la caída de ambos aparatos a tierra.

En los videos que se conocen a través de las redes sociales, se observa cómo los dos aviones estadounidenses se enganchan en el aire en medio de la exhibición y terminan por caer a tierra, generando su destrucción total.

En medio de la emergencia, mientras empiezan a salir llamas y a caer partes de las aeronaves, se observa cómo los cuatro pilotos que viajan en los aviones tienen que eyectarse, mientras se abren sus paracaídas.

Las imágenes muestran cómo los aviones caen a tierra y se levanta una espesa nube de humo negro tras la explosión de las aeronaves, mientras que cuatro paracaídas a la distancia descienden lentamente.

La acción quedó registrada en un video que dura menos de 30 segundos, en los cuales los aviones chocan en el aire y caen hasta explotar. La acción termina con los pilotos cayendo entre la nube de humo hasta tocar tierra.

El incidente ocurrido en la tarde de este domingo, 17 de mayo, fue confirmado al diario Idaho Statesman por parte de un portavoz de la Base Aérea de Mountain Home, donde se registraron los lamentables hechos.

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El portavoz informó que los cuatro militares que volaban las aeronaves se encuentran a salvo, gracias a la acción rápida para salir expulsados de las aeronaves, lo que terminó por salvarles la vida.

Los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar, incluido un helicóptero. “Hemos visto cuatro buenos paracaídas, lo que siempre es positivo en nuestro mundillo”, destacó el narrador del espectáculo.

El de este año es el primer espectáculo Gunfighter Skies en ocho años después de que en 2018 muriera una persona durante un vuelo en ala delta.

Momento de la explosión de los dos aviones caza estadounidense y la caída de los pilotos en paracaídas. Foto: Captura de pantalla @AlertaNews24

En 2003, un avión F-16 del escuadrón acrobático Thunderbirds se estrelló también en el mismo lugar, aunque el piloto consiguió realizar la eyección.

La organización había suspendido para este año los saltos en paracaídas de exhibición debido al fuerte viento.

*Con información de Europa Press