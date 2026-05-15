Donald Trump reveló cuándo se inauguraría el nuevo salón de baile de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que el salón de baile de la Casa Blanca, promovido por él mismo y cuya construcción cuesta cerca de 400 millones de dólares, abrirá sus puertas en septiembre de 2028.

Air Force One cambia de pintura; lucirá el diseño favorito de Donald Trump

“¡China tiene un salón de baile, y Estados Unidos también debería tenerlo! Está en construcción, adelantado con respecto al calendario previsto, y será la mejor instalación de este tipo en todo Estados Unidos. La inauguración está prevista para septiembre de 2028”, señaló en sus redes sociales, donde además agradeció “el apoyo recibido” para sacar adelante el proyecto.

La construcción del salón de baile ha provocado polémica en el país. En marzo, un juez ordenó frenar las obras al considerar que Trump actúa como “administrador” de la Casa Blanca, pero “¡no es, sin embargo, el propietario!”.

No obstante, a mediados de abril, un tribunal federal de apelaciones levantó el bloqueo y autorizó la reanudación de los trabajos.

Así lucirá el nuevo salón de baile de la Casa Blanca. Foto: Truth Social @realdonaldtrump

El mandatario también anunció en otra publicación “la ubicación del Jardín Nacional de los Héroes Estadounidenses”, en ‘West Potomac Park’, “un terreno totalmente desierto en una zona inmobiliaria privilegiada frente al agua, a orillas de nuestro imponente río Potomac”.

“Cuando esté terminado, el ‘West Potomac Park’ será una obra maestra de talla mundial con un elegante paisajismo y adornado con hermosas estatuas, y será otro de mis grandes proyectos para hacer de Washington la capital más segura y hermosa del mundo”, aseguró.

Así sería el nuevo monumento en Washington que plantea Donald Trump con estatuas doradas

El jardín tendrá 250 estatuas de tamaño natural para rendir homenaje a figuras estadounidenses como Kobe Bryant, Amelia Earhart, Abraham Lincoln, Muhammad Ali y Sally Ride, entre otros.

Trump afirmó que las esculturas reconocerán a “ilustres padres fundadores, guerreros militares, líderes religiosos, defensores de los derechos civiles, atletas de talla mundial, artistas, figuras del mundo del espectáculo y mucho más”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Getty Images

“El pueblo de Estados Unidos (¡y del mundo!) vendrá aquí para aprender e inspirarse en los ‘grandes’. ¡El Jardín Nacional de los Héroes Estadounidenses es un proyecto más que estamos llevando a cabo para honrar el 250º aniversario de la nación más grande de la Tierra, Estados Unidos de América!”, destacó.

Trump también impulsa otras obras, entre ellas la construcción del arco del triunfo más grande del mundo, el cambio de pintura en varias oficinas cercanas a la Casa Blanca y la modificación del color de la cuenca del Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln.

Los estadios más impresionantes de EE. UU. para el Mundial 2026: este es el lujoso escenario en el que jugará Colombia

El mandatario busca inaugurar estos proyectos durante la celebración de los 250 años de independencia de Estados Unidos.

*Con información de EuropaPress.