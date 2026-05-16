Alex Saab fue extraditado a Estados Unidos: Gobierno de Venezuela confirmó la noticia

Alex Saab fue extraditado a los Estados Unidos este sábado, 16 de mayo, según fuentes oficiales del gobierno de Venezuela, tras la información proporcionada por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

Hijo de Nicolás Maduro revela detalles inéditos de cómo vive el exdictador en cárcel de Estados Unidos

Saab se encontraba recluido en la prisión El Helicoide, en Caracas. Sin embargo, habría sido trasladado esta semana al complejo militar Fuerte Tiuna, desde donde fue entregado entregado a agentes estadounidenses.

“La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América”, indicó el Saime por medio de sus redes sociales.

El empresario colombo-venezolano es señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro, quien fue capturado por Estados Unidos el pasado 3 de enero.

En octubre de 2024, Saab fue designado ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela, cargo del que fue destituido en enero de 2026 tras el cambio de gobierno.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció en meses pasados la desvinculación de Saab del gabinete, al tiempo que su esposa, Camila Fabri, salió de su puesto como viceministra de Relaciones Exteriores semanas después.

“Agradezco al compañero Álex Saab por su labor al servicio de la Patria; quien asumirá nuevas responsabilidades”, señaló la mandataria en ese entonces.

Saab llegó al gobierno venezolano por primera vez durante la administración de Hugo Chávez y fue señalado de corrupción dentro de programas gubernamentales como CLAP.

En 2020, las autoridades de Cabo Verde lo detuvieron y extraditaron, posteriormente, a Estados Unidos en octubre de 2021. Más tarde, fue liberado en 2023 gracias a un indulto que le otorgó el expresidente Joe Biden, hizo durante su gobierno, a cambio de prisioneros estadounidenses.

Al llegar a Venezuela, continuó trabajando con Nicolás Maduro hasta su detención. El pasado 4 de febrero se conoció que, en un operativo conjunto con el FBI, fue detenido Alex Saab en Caracas. La captura se debió a una solicitud de extradición del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Desde entonces, Saab se encontraba en la prisión El Helicoide hasta su traslado reciente. Fuentes de Venezuela aseguran que el empresario posee información sensible ligada a Nicolás Maduro.