“Es una gran noticia para los venezolanos que ese delincuente enfrente la justicia”: Juan Pablo Guanipa sobre Alex Saab

Juan Pablo Guanipa, líder opositor venezolano, quien estuvo preso en una cárcel en Venezuela y recobró su libertad gracias a la caída del dictador Nicolás Maduro y las negociaciones posteriores de los Estados Unidos, escribió lo que significa la deportación de Alex Saab.

Alex Saab fue extraditado a Estados Unidos: Gobierno de Venezuela confirmó la noticia

“Alex Saab es un criminal que hizo su fortuna a costa del hambre de los venezolanos. Se hizo millonario vendiendo comida vencida y ayudando a los jerarcas del régimen a evadir sanciones y a saquear nuestra nación”, dijo.

“Es una gran noticia para los venezolanos que ese delincuente enfrente la justicia. En el futuro responderá también ante los tribunales de una Venezuela democrática", agregó.

Venezuela deportó este sábado hacia Estados Unidos a Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro. Desde hace meses se decía que el Tío Sam lo tenía en la mira. La presidenta Delcy Rodríguez lo había sacado del gobierno y se cree que estuvo preso. Saab ya estuvo preso en en 2021 por cargos de lavado de dinero y corrupción. Logró su libertad y fue enviado a Venezuela, en 2023, tras un acuerdo entre el gobierno de Maduro y el de Joe Biden.