Según Polymarket, hay 78 por ciento de probabilidad de que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda pasen a una segunda vuelta

Polymarket es la plataforma de apuestas más grande del mundo. A cada momento, miles de personas acuden para analizar escenarios, algunos con las grandes coyunturas de los conflictos del mundo y otros sobre los eventos electorales de muchos países.

Abelardo de la Espriella dobla a Paloma Valencia en intención de voto y derrotaría a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta, según AtlasIntel

Sobre las elecciones colombianas, Polymarket tiene algunos escenarios. Uno de ellos es sobre quién pasaría a la segunda vuelta.

Allí la respuesta, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, alcanza el 78%. Mientras que la posibilidad de Paloma Valencia contra Iván Cepeda es apenas del 13% en la plataforma de apuestas.

Estas son las apuestas en polymarket. Foto: Polymarket

En la última encuesta de Atlas Intel para SEMANA, el escenario de segunda vuelta que se plantea es el mismo. En esa medición, Abelardo de la Espriella se consolidó como el candidato de la oposición para enfrentar a Iván Cepeda .

A solo dos semanas de las elecciones, los números demuestran (en votos válidos) que De la Espriella (32,9 por ciento) ya dobló en intención de voto a Paloma Valencia (16,7 por ciento) y está a pocos puntos del puntero, Iván Cepeda, quien ganaría la primera vuelta con el 37,6 por ciento.