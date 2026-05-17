El empresario colombiano Álex Saab ya se encuentra en territorio estadounidense luego de ser deportado por el Gobierno de Venezuela ante la presunta comisión de delitos en el país norteamericano.

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En horas de la noche de este sábado 16 de mayo, videos en redes sociales circularon mostrando a Saab aterrizando en el aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, donde posteriormente fue acompañado por agentes de la DEA (Drug Enforcement Administration).

Varios usuarios en redes sociales notaron una particularidad, al observar que Saab portaba un saco y una sudadera gris, un atuendo y color muy similar a los que utilizó el dictador venezolano Nicolás Maduro tras su captura por parte de fuerzas estadounidenses a comienzos de 2026.

El exministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela ahora queda a disposición de las autoridades estadounidenses competentes, donde deberá responder por los varios delitos a los que ha sido imputado.

¿Cuál fue la razón detrás de la deportación de Saab?

La decisión del Gobierno venezolano, por medio del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), de deportar a Álex Saab ocurre tras sus presuntos vínculos a múltiples delitos ocurridos en Estados Unidos.

La entidad migratoria venezolana, dentro de un comunicado emitido el pasado sábado 16 de mayo, informó que estos hechos asociados con el empresario colombiano han sido calificados como pública, notoria y comunicacional.

Saab también ha sido investigado por ser presunto testaferro del entonces presidente y dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, así como por ser señalado de corrupción dentro de varios programas gubernamentales como los CLAP.

El cuestionado empresario ya había estado preso en Estados Unidos tras su captura en Cabo Verde en el año 2020. En ese periodo, Saab fue imputado por cargos de lavado de dinero y corrupción.

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No fue hasta el año 2023 cuando el gobierno venezolano comenzó a negociar la liberación de Saab. Posteriormente, ambas administraciones llegaron a un acuerdo de intercambio de prisioneros, permitiendo que el empresario volviera a tierras venezolanas para posteriormente ser nombrado como ministro de Industria de la nación.

Luego de la llegada de Delcy Rodríguez, quien comenzó a asumir los roles de presidencia tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero de 2026, Saab fue destituido de sus cargos y funciones, lo que desató rumores de un posible nuevo arresto.

Se especula que, tras esta captura, Saab afronte un periodo de 20 años de prisión en caso de ser declarado culpable por las autoridades estadounidenses.