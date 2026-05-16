En la noche de este sábado, 16 de mayo, se conocieron las primeras imágenes de la llegada de Alex Saab a Estados Unidos, tras ser deportado por por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) de Venezuela.

Saab ya, quien es investigado por ser el testaferro de Nicolás Maduro, estuvo preso en territorio estadounidense en 2021 por cargos de lavado de dinero y corrupción. Venezuela negoció su liberación en 2023 y lo designó ministro de Industria un año después.

Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia interina tras el derrocamiento de Maduro en un operativo estadounidense en enero, lo destituyó de todas sus funciones en febrero y empezaron a circular rumores de su arresto, que nunca fue confirmado formalmente por las autoridades.

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