Trump se desata contra Irán y lanza temida amenaza de aniquilación: “No quedará nada de ellos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó nuevamente con aniquilar a Irán, dos meses y medio después del inicio de la ofensiva contra Teherán, mientras que un dron se estrelló cerca de una instalación nuclear en Emiratos Árabes Unidos.

Irán asegura haber recibido mensajes de EE. UU. para continuar las negociaciones

Tras más de un mes de tregua, la perspectiva de una solución al conflicto, que comenzó el 28 de febrero, sigue siendo lejana.

“Para Irán, el tiempo apremia, y más les vale moverse, RÁPIDO, o no quedará nada de ellos”, advirtió Trump en su plataforma Truth Social.

Emisarios de los dos países no hablan directamente desde una reunión en Pakistán a mediados de abril.

Antes incluso del mensaje de Trump, Teherán había lanzado una advertencia a Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con reporteros a bordo del Air Force One. Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein

“El presidente estadounidense debería saber que si [...] Irán es agredido de nuevo, los recursos y el ejército de su país se verán confrontados a escenarios inéditos, ofensivos, sorprendentes y tumultuosos”, dijo el portavoz de las fuerzas armadas, Abolfazl Shekarchi.

El vicepresidente del Parlamento, Hamidreza Hajibabaei, declaró que si se atacaban las instalaciones petroleras iraníes, Teherán golpearía instalaciones petroleras en la región.

La guerra ha provocado un bloqueo de facto del estratégico estrecho de Ormuz, por el que pasaba alrededor del 20% de las exportaciones mundiales de hidrocarburos, y ha arrastrado a los vecinos Israel y Líbano a un mortífero conflicto paralelo.

Irán endurece su postura y exige a Estados Unidos aceptar su plan de paz

El lunes, durante la apertura de los mercados asiáticos, la referencia internacional de petróleo Brent subía un 1,28% hasta 110,26 dólares el barril.

Teherán, principal apoyo del grupo libanés Hezbolá, exige un alto el fuego duradero en Líbano para firmar la paz con Trump.

Un oficial militar israelí afirmó el domingo que Hezbolá había lanzado unos 200 proyectiles contra Israel y sus tropas durante el fin de semana, a pesar de que Israel y Líbano acordaron prorrogar el alto el fuego.

Mujeres portan banderas iraníes en una campaña a favor del gobierno en el centro de Teherán, Irán. Foto: AP

El ministerio de Salud libanés informó que nuevos ataques israelíes el domingo en el sur del país dejaron cinco muertos, entre ellos dos niños.

Además, un ataque con un misil israelí que impactó contra un apartamento en el este del Líbano mató a un comandante de la Yihad Islámica y a su hija de 17 años, informó el domingo la agencia estatal de noticias libanesa.

Los ataques israelíes desde el inicio de la guerra provocaron la muerte de más de 2.900 personas en Líbano, incluidos 400 desde el inicio de la tregua el 17 de abril, según las autoridades libanesas.