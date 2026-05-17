La OMS emite alerta internacional por un brote de ébola en República del Congo y Uganda

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este sábado la epidemia de ébola causada por el virus Bundibugyo en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), si bien subrayó que no se trata de una emergencia pandémica.

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Según el director general del organismo, Edros Adhanom Ghebreyesus, esta decisión se tomó tras consultar a los gobiernos de ambos países y evaluar la evidencia científica disponible.

“Agradezco a los líderes de República Democrática del Congo y Uganda por su compromiso de adoptar medidas necesarias y enérgicas para controlar el evento”, señaló el responsable de la organización.

Hasta el 16 de mayo, se han confirmado ocho casos de ébola en la provincia de Ituri, en RDC, con 246 casos sospechosos y 80 muertes posibles. En Uganda, se han notificado dos casos confirmados sin vínculo aparente en Kampala, entre personas que viajaban desde la RDC, así como un caso adicional confirmado en Kinshasa.

A este respecto, la OMS advirtió que “la alta tasa de positividad de las muestras iniciales y la confirmación de casos en Kampala y Kinshasa apuntan a un brote potencialmente mucho mayor que el que se está detectando actualmente”.

Ambulancias estacionadas frente a un hospital en Bunia, Congo. Foto: AP Photo/Constant Same Bagalwa

Entre los factores que elevan el riesgo de propagación se incluyen la inseguridad persistente, la movilidad de la población y la presencia de centros de salud informales.

El organismo internacional destacó también que, a diferencia de otras cepas del ébola, “actualmente no existen tratamientos ni vacunas aprobados específicos para el virus Bundibugyo”, lo que convierte el brote en un evento extraordinario.

En cuanto a la respuesta, la OMS recomendó activar mecanismos de emergencia nacionales, fortalecer la vigilancia y los laboratorios, garantizar la prevención de infecciones en centros de salud, y establecer unidades especializadas para el aislamiento y tratamiento de pacientes.

Asimismo, se pidió a los países vecinos y a la comunidad internacional una coordinación estrecha para contener la propagación, subrayando que “ningún país debe cerrar sus fronteras ni imponer restricciones a los viajes y al comercio”, advirtiendo que tales medidas podrían ser contraproducentes.

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Como alternativa, entre las recomendaciones también se incluyen controles sanitarios en aeropuertos y pasos fronterizos, participación comunitaria en la identificación de casos, funerales seguros y capacitación del personal sanitario.

En cualquier caso, desde la OMS indicaron que cualquier nuevo caso sospechoso debe ser notificado inmediatamente y tratado como una emergencia sanitaria.

Con la declaración de ESPII, el órgano de Naciones Unidas busca movilizar recursos internacionales y garantizar la implementación de medidas de control “eficientes y efectivas” para frenar la expansión del virus Bundibugyo en la región.

*Con información de Europa Press