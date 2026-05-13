En el campo de la virología, la letalidad no siempre coincide con la capacidad de propagación.

Algunos virus provocan brotes limitados, pero extremadamente mortales, mientras que otros afectan a millones de personas cada año con menor tasa de fallecimiento.

Científicos advierten sobre un peligroso virus que podría estar enfermando a los humanos: provocaría daños permanentes

Los virus más letales no siempre son los más conocidos

En 2026, distintos organismos científicos y medios internacionales como Deutsche Welle siguen señalando un grupo de virus considerados entre los más peligrosos conocidos para la humanidad..

La clasificación de los virus más peligrosos se basa principalmente en tres factores: la tasa de mortalidad, la facilidad de transmisión y la ausencia de tratamientos o vacunas efectivas.

Según recopilaciones divulgativas de medios como DW, varios de estos patógenos han causado brotes con alta mortalidad y siguen siendo vigilados por organismos sanitarios internacionales.

Marburgo y ébola: los más letales conocidos

Entre los virus más peligrosos destacan el virus de Marburgo y el ébola.

Ambos pertenecen a la familia de las fiebres hemorrágicas y pueden alcanzar tasas de mortalidad extremadamente altas en brotes no controlados.

Su transmisión ocurre por contacto directo con fluidos corporales, lo que ha permitido limitar su expansión, aunque con consecuencias sanitarias graves en regiones afectadas.

Hantavirus y fiebre hemorrágica

El hantavirus se transmite principalmente a través de roedores y puede provocar insuficiencia respiratoria severa.

Su letalidad en casos graves lo convierte en un patógeno de alta preocupación, aunque no suele generar pandemias globales.

Virus transmitidos por vectores

Otros virus relevantes en este grupo incluyen el de Crimea-Congo, el virus de Lassa y el virus Kyasanur, todos asociados a garrapatas o roedores.

Estas enfermedades son endémicas en regiones específicas, pero presentan alta gravedad clínica en brotes.

Influenza aviar H5N1 y riesgo potencial

La gripe aviar H5N1 es especialmente preocupante por su alta mortalidad en humanos en casos aislados, aunque su transmisión entre personas sigue siendo muy limitada.

Por ello, los expertos la consideran un virus con potencial pandémico bajo vigilancia constante.

Virus de la influenza aviar observado en laboratorio, una de las enfermedades virales bajo vigilancia por su alto impacto en aves y potencial riesgo para humanos. Foto: Getty Images

Dengue: el más extendido globalmente

Aunque no es el más letal en términos individuales, el dengue es uno de los virus más importantes del mundo por su enorme propagación.

Transmitido por mosquitos, afecta cada año a millones de personas en regiones tropicales.

Sin antivirales ni vacunas: médico español advierte riesgo mortal del hantavirus

Los virus más letales del mundo no solo representan un desafío médico, sino también un recordatorio de la importancia de la vigilancia epidemiológica global.

Mientras algunos permanecen contenidos en brotes aislados, otros continúan expandiéndose silenciosamente a gran escala.