En el campo de la virología, la letalidad no siempre coincide con la capacidad de propagación.
Algunos virus provocan brotes limitados, pero extremadamente mortales, mientras que otros afectan a millones de personas cada año con menor tasa de fallecimiento.
Los virus más letales no siempre son los más conocidos
En 2026, distintos organismos científicos y medios internacionales como Deutsche Welle siguen señalando un grupo de virus considerados entre los más peligrosos conocidos para la humanidad..
La clasificación de los virus más peligrosos se basa principalmente en tres factores: la tasa de mortalidad, la facilidad de transmisión y la ausencia de tratamientos o vacunas efectivas.
Según recopilaciones divulgativas de medios como DW, varios de estos patógenos han causado brotes con alta mortalidad y siguen siendo vigilados por organismos sanitarios internacionales.
Marburgo y ébola: los más letales conocidos
Entre los virus más peligrosos destacan el virus de Marburgo y el ébola.
Ambos pertenecen a la familia de las fiebres hemorrágicas y pueden alcanzar tasas de mortalidad extremadamente altas en brotes no controlados.
Su transmisión ocurre por contacto directo con fluidos corporales, lo que ha permitido limitar su expansión, aunque con consecuencias sanitarias graves en regiones afectadas.
Hantavirus y fiebre hemorrágica
El hantavirus se transmite principalmente a través de roedores y puede provocar insuficiencia respiratoria severa.
Su letalidad en casos graves lo convierte en un patógeno de alta preocupación, aunque no suele generar pandemias globales.
Virus transmitidos por vectores
Otros virus relevantes en este grupo incluyen el de Crimea-Congo, el virus de Lassa y el virus Kyasanur, todos asociados a garrapatas o roedores.
Estas enfermedades son endémicas en regiones específicas, pero presentan alta gravedad clínica en brotes.
Influenza aviar H5N1 y riesgo potencial
La gripe aviar H5N1 es especialmente preocupante por su alta mortalidad en humanos en casos aislados, aunque su transmisión entre personas sigue siendo muy limitada.
Por ello, los expertos la consideran un virus con potencial pandémico bajo vigilancia constante.
Dengue: el más extendido globalmente
Aunque no es el más letal en términos individuales, el dengue es uno de los virus más importantes del mundo por su enorme propagación.
Transmitido por mosquitos, afecta cada año a millones de personas en regiones tropicales.
Los virus más letales del mundo no solo representan un desafío médico, sino también un recordatorio de la importancia de la vigilancia epidemiológica global.
Mientras algunos permanecen contenidos en brotes aislados, otros continúan expandiéndose silenciosamente a gran escala.