Las jornadas de limpieza lideradas con apoyo de Enel han dejado al descubierto una mezcla sorprendente de elementos que terminan en el río Bogotá.

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Entre llantas, muebles y electrodomésticos, las jornadas de limpieza revelan una realidad inesperada

El río Bogotá continúa siendo uno de los ecosistemas más intervenidos y contaminados del centro del país, a pesar de los esfuerzos institucionales y empresariales orientados a su recuperación.

Las jornadas de limpieza del río Bogotá, realizadas con apoyo de Enel, han permitido obtener información clave sobre la composición de los residuos que allí se acumulan.

Esto, a su vez, refleja dinámicas de consumo, disposición inadecuada de desechos y fallas en los sistemas de gestión de residuos sólidos urbanos.

De acuerdo con reportes institucionales y comunicados basados en las labores de recolección realizadas en el río, durante las intervenciones recientes se han retirado cientos de toneladas de desechos.

El análisis de los materiales extraídos ha permitido identificar un conjunto específico de residuos que aparecen de manera recurrente y que representan los principales contaminantes sólidos del afluente.

Entre los elementos más frecuentes se encuentran las llantas, que constituyen uno de los residuos más problemáticos debido a su volumen, su durabilidad y la dificultad para su disposición final adecuada.

Su presencia en el río evidencia fallas en la gestión de residuos del sector automotor y prácticas inadecuadas de abandono en espacios no autorizados.

Otro grupo importante corresponde a los cascos de motocicleta, cuyo hallazgo sugiere que elementos de protección personal también terminan en el cauce del río, probablemente por disposición inadecuada o abandono en zonas cercanas.

Aunque no representan el mayor volumen en comparación con otros residuos, sí hacen parte de los objetos identificados de manera repetitiva en las labores de limpieza.

En tercer lugar, se encuentran los balones y otros objetos recreativos similares, los cuales reflejan la llegada al río de elementos asociados a actividades cotidianas en espacios públicos.

Su acumulación, aunque dispersa, contribuye al deterioro paisajístico y a la contaminación física del ecosistema.

Acciones de limpieza en el río Bogotá para recuperar su salud y reducir la contaminación. Foto: Composición Semana Nicolás Acevedo Ortiz/ Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Un cuarto grupo corresponde a los muebles y colchones, que evidencian una problemática estructural relacionada con la disposición de residuos voluminosos.

Este tipo de elementos requiere sistemas de recolección especializados, y su presencia en el río indica que aún existen prácticas de eliminación inadecuada en entornos urbanos y periurbanos.

Finalmente, también se han encontrado electrodomésticos como neveras y lavadoras, que representan uno de los niveles más complejos de contaminación debido a los materiales y componentes que contienen.

Su aparición en el cauce del río refleja deficiencias en la gestión de residuos tecnológicos y domésticos, así como la necesidad de fortalecer los esquemas de economía circular y recolección diferenciada.

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En conjunto, estos cinco tipos de residuos permiten comprender de manera más clara la diversidad del problema ambiental que enfrenta el río Bogotá.

No se trata únicamente de residuos ligeros o domésticos comunes, sino de una combinación de desechos de distintos orígenes que evidencian la complejidad del manejo de residuos en una ciudad y región altamente urbanizada.

Estos hallazgos se enmarcan en las acciones de entidades del sector público y privado que buscan mejorar la gestión ambiental y de servicios públicos en Colombia, para reducir el impacto ambiental en cuerpos de agua como el río Bogotá.