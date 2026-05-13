Conozca cuáles son las 10 ciudades colombianas con más riesgo de cáncer de piel

Las altas temperaturas y la exposición prolongada al sol tienen en alerta constante a las autoridades médicas de nuestro país, debido al incremento de la radiación ultravioleta, que pasó de 1 a un 4 %, según un informe divulgado por especialistas. Este informe identificó las diez ciudades del país donde la intensidad de la radiación solar aumenta significativamente el riesgo de desarrollar cáncer de piel.

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Aunque muchas personas asocian el riesgo únicamente con ciudades costeras y climas cálidos, expertos explicaron que la altura sobre el nivel del mar juega un papel determinante en la intensidad de la radiación solar; por ello, a mayor altitud, menor es la protección atmosférica frente a los rayos ultravioleta.

Lista de ciudades con mayores riesgos por la radiación ultravioleta

Bogotá

Medellín

Cali

Bucaramanga

Cúcuta

Tunja

Manizales

Pasto

Popayán

Neiva

Las manchas de sol en las manos peuden ser producto de los rayos UV. Foto: Getty Images/iStockphoto

El estudio se realizó con un modelo de inteligencia epidemiológica desarrollado por la farmacéutica Axon Pharma, que analizó variables ambientales, geográficas y médicas para construir esta lista con las cabeceras urbanas más riesgosas.

Los especialistas señalaron que muchos ciudadanos subestiman el impacto de la radiación solar debido a condiciones climáticas engañosas como nubosidad o bajas temperaturas. Sin embargo, los rayos UV pueden atravesar parcialmente las nubes y continuar afectando la piel incluso en días fríos o lluviosos.

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Colombia registra con frecuencia índices UV catalogados como “muy altos” o “extremadamente altos”, especialmente entre las 10:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.

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El cáncer de piel es actualmente uno de los tipos de cáncer más comunes en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición excesiva a radiación ultravioleta, tanto del sol como de fuentes artificiales, representa el principal factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad.

Entre los principales síntomas de alerta asociados al cáncer de piel aparecen manchas nuevas, cambios de coloración, lesiones que no cicatrizan, lunares irregulares o crecimiento anormal de tejidos cutáneos. La Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica ha insistido en la importancia de realizar chequeos periódicos y consultar oportunamente ante cualquier cambio sospechoso en la piel.

Es recomendable usar protector solar y productos para el cuidado de la piel para protegerse de los rayos UV. Foto: Getty Images

Los expertos también entregaron varias recomendaciones para reducir los riesgos asociados a la radiación solar. Entre ellas destacan el uso diario de protector solar con factor SPF superior a 30, gafas con protección UV, ropa de manga larga y sombreros de ala ancha, además de evitar exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad.

La OMS ha señalado además que las quemaduras solares frecuentes durante la infancia y la adolescencia aumentan considerablemente el riesgo de desarrollar cáncer de piel en la adultez. Por esa razón, especialistas recomiendan reforzar especialmente las medidas de protección en niños y jóvenes.