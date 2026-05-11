Este lunes 11 de mayo de 2026, el reconocido meteorólogo Max Henríquez ha generado una alerta masiva mediante una serie de publicaciones en su cuenta de la red social X.

El experto advirtió que la región Caribe colombiana atraviesa una jornada de calor extremo, donde la sensación térmica alcanzará niveles críticos, superando ampliamente la temperatura real del aire.

Henríquez basó sus reportes en los últimos datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), señalando que el norte del país vive un fenómeno de calor de gran magnitud.

Altas temperaturas en Colombia. Foto: Getty Images

Pronóstico detallado publicado en X

A través de sus publicaciones, el meteorólogo detalló las proyecciones para las principales capitales de la costa para el día 11 de mayo, resaltando la brecha entre la temperatura ambiental y lo que realmente percibe el cuerpo humano:

Cartagena: Temperatura real de 34.0 °C / Sensación térmica de 41.0 °C .

Temperatura real de 34.0 °C / Sensación térmica de . Barranquilla: Temperatura real de 34.0 °C / Sensación térmica de 40.0 °C .

Temperatura real de 34.0 °C / Sensación térmica de . Valledupar: Temperatura real de 35.0 °C / Sensación térmica de 40.0 °C .

Temperatura real de 35.0 °C / Sensación térmica de . Montería: Temperatura real de 34.0 °C / Sensación térmica de 40.0 °C .

Temperatura real de 34.0 °C / Sensación térmica de . Santa Marta: Temperatura real de 33.9 °C / Sensación térmica de 39.0 °C .

Temperatura real de 33.9 °C / Sensación térmica de . Sincelejo: Temperatura real de 33.0 °C / Sensación térmica de 39.0 °C .

Temperatura real de 33.0 °C / Sensación térmica de . Riohacha: Temperatura real de 35.0 °C / Sensación térmica de 38.0 °C.

Henríquez enfatizó en sus mensajes que, aunque los días 8, 9 y 10 de mayo ya habían registrado anomalías altas, ciudades como Montería, Valledupar y Santa Marta han sido las zonas más afectadas.

Los días 8, 9 y 10 de mayo estuvieron tambien calientes en la Región Caribe colombiana, pero aun sin marcar nuevos récords. Valledupar, Montería y Santa Marta las capitales con las anomalías más altas pic.twitter.com/NHmRM6icXU — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) May 11, 2026

Lo que dice el reporte oficial del Ideam

El experto acompañó sus análisis con la información oficial del Ideam, que confirma que las temperaturas más elevadas se concentran en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena, Sucre, Córdoba y La Guajira.

De acuerdo con el Instituto, estas condiciones de calor intenso prevalecerán inicialmente hasta el 17 de mayo. No obstante, se prevé un alivio paulatino:

Los modelos indican que después del 12 y 13 de mayo comenzará un descenso gradual de las temperaturas máximas.

Recomendaciones ante la alerta

Ante las advertencias publicadas por Henríquez en X, se recomienda a la ciudadanía extremar precauciones como: hidratación constante, uso de protección solar y evitar actividades físicas intensas al aire libre durante las horas de mayor radiación térmica, especialmente en ciudades como Cartagena y Barranquilla, donde la humedad eleva la sensación de calor a niveles peligrosos.