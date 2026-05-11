En las últimas horas, una situación con 60 militares desaparecidos prendió las alarmas dentro del Ejército. La información señalaba que dos pelotones se encontraban desaparecidos desde hace tres días.

Es decir, que durante el mencionado periodo de tiempo no se había podido establecer contacto con los uniformados. La situación escaló al nivel de alarma, pues se trataba de 60 hombres que estaban en una zona donde hay disidencias de las Farc de Iván Mordisco y alias Calarcá.

Las disidencias de Calarcá delinquen en la zona donde estaban perdidos dos pelotones del Ejército. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

El Ejército, en medio de la alerta, informó que: “Desde la noche del pasado viernes tropas del Batallón de Infantería de Selva N.° 24 están incomunicadas por la red interna de comunicaciones en el área general de El Retorno, Guaviare, al parecer por fallas asociadas a malas condiciones meteorológicas en la zona”, señaló el Ejército.

Luego de este mensaje, la institución militar lanzó otro con la buena noticia de que habían logrado contacto con las tropas que se encontraban desaparecidas.

El Ejército reportó que los militares estuvieron tres días perdidas sin comunicación por condiciones meteorológicas. Foto: Cortesía Gobernación Valle del Cauca

“Hace unos instantes se logró restablecer contacto con las tropas del Batallón de Infantería de Selva N.° 24, en área general de El Retorno, Guaviare”, reportó el Ejército.

Adicionalmente, el Ejército reportó los motivos por los cuales se había perdido el contacto con los militares. “La pérdida temporal de comunicación obedeció a afectaciones en los sistemas de comunicación ocasionadas por las difíciles condiciones meteorológicas que se presentan en la zona”, explicó el Ejército.

Tras la mencionada información, SEMANA consultó al Ideam, entidad que confirmó que recientemente no se habían presentado hechos fuertes de alteración del clima en el Guaviare.

El Ideam le confirmó a SEMANA que en el Guaviare no hubo lluvias extremas en los últimos días. Foto: Ideam

Explicaron las fuentes que se presentaron lluvias durante los últimos tres días, pero que son lluvias que están dentro de los parámetros normales.

En El Retorno (Guaviare), durante mayo se han presentado las siguientes precipitaciones: día 1 de mayo con 9 mm; el segundo día, 16 mm; día tres, no lluvia; día cuatro con 10 mm; día cinco, llovió 2 mm; día seis, se acumularon 41 mm; los días 7, 8 y 9 de mayo no se registraron lluvias y el día 10 de mayo se acumularon 19 mm de lluvia. Por lo anterior, las lluvias de los tres últimos días (correspondiente a 8, 9 y 10 de mayo, los acumulados fueron 19 mm)”, indicaron desde el Ideam.

La pregunta que se hacen adentro de la misma institución es: ¿si no había un clima con unas condiciones drásticas o fuertes lluvias, a qué clase de condiciones meteorológicas hace referencia el Ejército para haber perdido el contacto durante tres días con las tropas?

.