Muerte de perro en medio de altercado con la Policía en Rionegro genera controversia: Alcaldía se pronunció

Las maniobras de varios uniformados del municipio de Rionegro, en Antioquia, para reducir a un habitante en situación de calle que, según la Policía, había intimidado a los funcionarios con un arma blanca tipo machete y quien se encontraba acompañado de su mascota terminaron de la peor manera.

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Habitantes de esa población, ubicada a 35 kilómetros de Medellín, grabaron desde sus teléfonos móviles cómo tres uniformados trataban de controlar al dueño del animal, a la vez que el can les ladraba a otros policías; incluso uno intentó morder a uno de los uniformados.

Los hechos se presentaron en Rionegro, Antioquia. Foto: Alcaldía de Rionegro

En medio de la discusión, varias personas le advertían al policía que no disparara, pues anticipaban que algo muy malo estaba por suceder.

Sin embargo, luego de que el can intentara morderlo, el uniformado disparó su arma de fuego y lo mató.

Ante lo sucedido, la Policía de Antioquia aseguró que el ciudadano fue capturado por el presunto delito de violencia contra servidor público, luego de que agrediera a los uniformados con el arma cortopunzante tipo machete.

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La entidad, además, informó que el perro atacó a un ciudadano y a uno de los uniformados que atendían el procedimiento, causándoles heridas en extremidades inferiores.

“Ante esta situación, el uniformado accionó su arma de dotación”, aseguró.

Por esa reacción, la Policía abrió una investigación disciplinaria.

Tras conocerse lo sucedido, tanto la Alcaldía municipal como la Personería también se pronunciaron.

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Por medio de un comunicado, la Alcaldía de Rionegro solicitó una investigación transparente y manifestó “su profundo pesar y reiteró su compromiso con el respeto por la vida y las garantías institucionales”.

Además, “el gobierno local señaló que comprende el dolor, la preocupación y las reacciones que este caso ha generado en la ciudadanía y en los colectivos defensores de los animales”.

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Por eso, “solicitó formalmente a los entes de control y a los mandos de la Policía Nacional el inicio de una investigación rigurosa, objetiva y transparente que permita esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrió este lamentable hecho”.

El personero de Rionegro, por su parte, dijo que “era muy importante tomar acciones de verificación, hacer seguimiento, activar nuestras rutas y por supuesto garantizar el respeto a los Derechos Humanos, a los derechos de los seres sintientes y al debido proceso para garantizar bienestar y la transformación de un adecuado tejido social”.

El hecho sigue provocando reacciones en redes sociales, pues hay personas pidiendo que al uniformado se le aplique la Ley Ángel, promovida por los congresistas Andrea Padilla y Juan Carlos Wills, por maltrato al animal, y que endureció las penas contra el maltrato animal, aumentando las condenas de cárcel entre 32 y 72 meses.

Congresistas Andrea Padilla y Juan Carlos Wills en la aprobación de la Ley Ángel. Foto: Tomada de X @juanchowills

Ante ello, Padilla señaló que, efectivamente, se instaurará una acción para que el protagonista del hecho sea procesado bajo la Ley Ángel.

“En cuanto a la ley penal, Alegato Juristas instaurará la denuncia correspondiente por el delito de muerte agravado, por ser en manos de servidor público y en el espacio público”, manifestó la congresista en sus redes sociales.

Ella agregó que no se trató de un accidente, sino de un aparente abuso de poder y pidió sumarse a la manifestación pública programada para este lunes en ese municipio de Antioquia, donde alzarán la voz de protesta por los acontecimientos.