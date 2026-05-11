Denunciarán a policía que disparó contra un perro en Antioquia y piden aplicarle la Ley Ángel: se expondría a fuerte condena

La grabación de un policía disparando contra un perro en Rionegro, Antioquia, le sigue dando la vuelta al país. El hecho ha generado repudio y ya se anunció una denuncia contra el uniformado.

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La senadora Andrea Padilla informó que se instaurará una acción para que el protagonista del hecho sea procesado bajo la Ley Ángel, que endureció las penas contra el maltrato animal, aumentando las condenas de cárcel entre 32 y 72 meses.

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“En cuanto a la ley penal, Alegato Juristas instaurará la denuncia correspondiente por el delito de muerte agravado, por ser en manos de servidor público y en el espacio público”, manifestó la congresista en sus redes sociales.

Ella agregó que no se trató de un accidente, sino de un aparente abuso de poder y pidió sumarse a la manifestación pública programada para este lunes en ese municipio de Antioquia, donde alzarán la voz de protesta por los acontecimientos.

Frente a los hechos, la Policía informó que ocurrió en medio de un procedimiento que los uniformados adelantaban en el sector de La Convención, en Rionegro, luego de recibir denuncias sobre un habitante que estaría amenazando a los transeúntes con un machete y con un perro de raza potencialmente peligrosa.

“Durante la atención del motivo del policía, el ciudadano fue capturado por el presunto delito de violencia contra servidor público, luego de que agrediera a los uniformados con el arma cortopunzante tipo machete”, manifestó la institución en un comunicado.

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En cuanto al canino, se describió que atacó a un ciudadano y a uno de los uniformados que atendían el procedimiento, causándoles heridas en extremidades inferiores.

Ante esta situación, el uniformado accionó su arma de dotación, desencadenando su muerte.

En el mismo comunicado, la institución aclaró que ya le dio apertura a una investigación disciplinaria para esclarecer lo sucedido y, en dado caso, aplicar las sanciones correspondientes.