Caso de maltrato animal en Palmira: comunidad pide aplicar la Ley Ángel por Bruno

Los casos de maltrato animal siguen saliendo a la luz casi todos los días, pero hay algunos que golpean más fuerte que otros y el de Bruno es uno de ellos.

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Su historia ha causado indignación, especialmente en Palmira, donde ocurrió todo y donde varios testigos presenciaron las condiciones en las que perdió la vida.

La forma en que se dieron los hechos dejó a las personas conmocionadas. La muerte de Bruno se dio luego de que fue atacado a golpes por dos personas hasta morir.

De acuerdo con su dueña, Janet Jiménez, su perro Bruno murió durante una pelea con un perro pitbull que se habría escapado de la casa de uno de los vecinos.

En sus mismas palabras, Bruno se habría metido para defender a otro perro de su manada.

Por lo sucedido, Janet pide “que se aplique la Ley Ángel” y que la muerte de su mascota no quede impune, como la de otros animales.

En cuanto a los hechos, Janet contó que las personas de la otra casa afirmaban que su perro iba a matar al de ellos, pero al final en el video publicado por ella mencionó que la mascota de ellos estaba intacta, pero su perro estaba muerto.

“Sale alguien de esa casa y dice: ‘Ay, me van a matar el perro, me van a matar el perro’. Salen dos hombres, se dirigen a Bruno a patearlo, los dos al tiempo lo pateaban”, dijo.

Janet afirmó que esto sucedió en el parque en el que siempre saca a pasear a sus cuatro perros, que son dos pug, un pitbull de edad avanzada y Bruno, el perro criollo que murió.

Janet contó que el perro del vecino se salió e intentó atacar por la cola al pitbull que ella llevaba con correa, y por instinto, Bruno se lanzó contra el animal.

En ese momento, Janet mencionó que dos hombres salieron de la casa e intentando separarlos, patearon en reiteradas veces a Bruno, que falleció minutos después.

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“Yo corro hacia Bruno, le hago la llave para ahogarlo para que suelte el perro porque Bruno sí tenía el perro y Bruno se me desvanece en mis manos. Bruno no se paraba, no se movía, entonces empecé a darle respiración boca a boca, después a moverle su corazoncito, pero no, ya estaba muerto, no reaccionaba”, concluyó.

Por último, Janet contó que en la autopsia de su mascota salió que los órganos estaban bien. Sin embargo, confirmaron que Bruno murió por un golpe muy fuerte en el pulmón izquierdo.