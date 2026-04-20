TransMilenio se pronunció sobre caso de maltrato animal protagonizado por personal de seguridad del portal 20 de Julio

La empresa TransMilenio S. A. se pronunció frente a un video difundido en redes sociales que evidenciaría un caso de maltrato animal en uno de sus entornos operativos y rechazó de manera enfática este tipo de conductas.

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Comunicado de TransMilenio. Montaje realizado por SEMANA. Foto: Semana

En el video, que fue rápidamente compartido en la red, se puede ver cómo dos operarios de seguridad, ubicados presuntamente en el portal del 20 de Julio de TransMilenio, sometieron a uno de los perros que asisten las labores de vigilancia para ponerle un bozal.

En lo que quedó grabado se evidenció cómo un hombre tiró fuertemente de una correa que estaba prendida del cuello del animal para reducirlo contra una columna metálica negra y obligarlo a dejarse poner el bozal. Mientras eso ocurría, una mujer también tiraba de otra correa del perro.

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A través de un comunicado, el ente gestor del sistema de transporte masivo lamentó lo ocurrido y aseguró que, tras conocer el caso, solicitó a la empresa de vigilancia involucrada avanzar en la individualización de los responsables del hecho.

TransMilenio subrayó que mantiene su compromiso con el cuidado y la protección de los animales, y explicó que cuenta con un equipo encargado de monitorear de forma permanente el cumplimiento de las normas vigentes por parte de las empresas de seguridad privada.

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Foto: Transmilenio

Según la entidad, estas disposiciones están enmarcadas en los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que regula la prestación de estos servicios.

En ese sentido, TransMilenio reiteró que hará seguimiento al caso y adoptará las medidas correspondientes si se comprueba que hubo actuaciones contrarias a las normas de protección animal.

Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Finalmente, la empresa enfatizó que se activarán las acciones a que haya lugar frente a cualquier evento que vulnere el bienestar de los animales dentro del sistema.