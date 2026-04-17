Reclaman por posibles afectaciones a TransMilenio por parte de vándalos: “No dejaremos que le toquen un centímetro”

Gran revuelo produjo la vandalización de los vagones y estaciones del Metro de Bogotá una vez lleguen a la capital.

El activista y excandidato a la Cámara de Representantes, Josías Fiesco, anunció que no permitirá que esto suceda, pues en el pasado ya ha enfrentado judicialmente a miembros de la primera línea que también han hecho desmanes anteriormente.

“La primera línea ahora amenaza que si esa nefasta izquierda no gana las elecciones, se van a desquitar con el Metro de Bogotá y con el TransMilenio. No, señores, aquí vengo a notificarles yo, que ya los he enfrentado y los he derrotado, les he quitado esos grafitis”, dijo el uribista.

Josías Fiesco quiere dejar huella en el uribismo. Foto: Suministrada API

El activista admirador de Álvaro Uribe dijo que ya los ha vencido en los despachos judiciales. “También los he visto llegar muy empoderaditos porque acaban el Portal Américas atravesando cables y los he visto llorando porque les han dado 19 años de cárcel, pero no tendrán ni un gobierno más de izquierda y no dejaremos que le toquen un centímetro al Metro de Bogotá ni al TransMilenio”, afirmó.