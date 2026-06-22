La hermosa historia de un perro que salvó a un pájaro: fue lanzado de su nido por esta razón

Una ciudadana dio a conocer a través de las redes sociales el proceso de recuperación de un ave que fue hallada casi muerta tras ser apartada de su nido.

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Todo inició con Bingo, un perro que localizó al ave en el suelo, lo que permitió que la que se convirtió en su dueña lo llevara a un veterinario. Los primeros cuidados en el hogar estuvieron rodeados de alimentación y cuidados para estabilizar al pájaro.

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Diagnóstico clínico

Durante la evaluación veterinaria inicial, los especialistas en medicina animal detectaron anomalías en las extremidades inferiores del ave que afectaban su patrón de desarrollo normal. Por esta razón, el pequeño pájaro tuvo que realizarse una radiografía para determinar el origen de la inmovilidad. Las imágenes diagnósticas revelaron una deformidad de nacimiento y algunas fracturas en sus patas.

Según el análisis de los veterinarios que atendieron el caso, el origen de las lesiones se debió a que la madre del ave que fue bautizado como Chiqui lo arrojó de su nido al ver que había nacido deforme.

La propietaria del ave comentó que el primer diagnóstico médico sugirió la eutanasia debido a que la malformación de las patas impediría aterrizar. Ante este panorama, la mujer optó por buscar una segunda opinión profesional.

Terapias de adaptación y ejercicios de movilidad

En el segundo centro veterinario se diseñó una férula improvisada con elementos de cartón para estabilizar las articulaciones y favorecer el soporte del animal.

Posteriormente, la encargada del ave construyó un dispositivo de caminadora casera con el objetivo de ejercitar la musculatura afectada y estimular los reflejos de las extremidades.

A pesar de los entrenamientos diarios, el ejemplar mantiene dificultades para sostener su propio peso de manera autónoma.

La mujer desarrolló una técnica de ‘vuelo boomerang’ que consiste en impulsar al ave desde una mano para recibirla en la otra tras unos segundos en el aire.

El video de este ejercicio muestra la capacidad de planeo del animal bajo supervisión en espacios cerrados. El esquema de recuperación contempla sesiones periódicas de fisioterapia especializada para definir el pronóstico de movilidad definitivo a mediano plazo.