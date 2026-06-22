“Les presento a mi manada”: estos son los perritos de Abelardo De La Espriella y su familia

Abelardo De La Espriella ganó el pasado domingo, 21 de junio, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y, a partir del próximo 7 de agosto, asumirá como nuevo presidente de los colombianos para el periodo 2026-2030.

Durante la campaña a la Casa de Nariño, el nuevo mandatario dio a conocer aspectos de su vida cotidiana a través de las redes sociales. Uno de ellos es que es amante de los perros. En un video publicado semanas atrás en TikTok, De La Espriella mostró a sus cuatro perritas, a las que denominó su “manada”.

La primera de ellas es Alesia, que al momento de la grabación del video estaba a pocos de días de parir.

@delaespriella_style Les presento a mi manada: Alesia, Mora, Laika y Kiara. Cuatro perritas fieles que acompañan a un Tigre firme por la Patria. 🐅🇨🇴 ♬ sonido original - Abelardo De La Espriella

La segunda es Mora y la tercera se llama Laika. Sobre este última, el entonces candidato señaló que fue adoptada y la describió como “súper lista e inteligente”.

La última tiene el nombre de Kiara. “Son cuatro perritas y creo que Alesia va a tener seis o siete perritos y me voy a quedar con dos”, subrayó De La Espriella al final del video.

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Las propuestas de De La Espriella para el bienestar animal

En una parte de su programa de gobierno, el nuevo presidente expuso sus propuestas para el cuidado de los animales.

El primer punto del programa es la elaboración de una política de bienestar animal integral que “no se limita a evitar el daño, sino que busca garantizar condiciones adecuadas de vida desde el origen y a lo largo de todo el ciclo del animal”.

De igual manera, se propone reducir “drásticamente la sobrepoblación de perros y gatos callejeros mediante esterilización masiva, gratuita o de bajo costo, evitando el sacrificio y el sufrimiento animal”.

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Adicionalmente, se busca erradicar el maltrato animal “mediante un marco legal fuerte, sanciones efectivas, esfuerzos pedagógicos y cultura de denuncia y protección como parte de una política macro de bienestar animal”.

Finalmente, se señala la necesidad de garantizar atención veterinaria integral, gratuita o de bajo costo, “utilizando la infraestructura hospitalaria y centros de salud pública ya existentes, sin crear nueva burocracia ni gasto excesivo”.

El primer mensaje de De la Espriella tras ser electo

Tras salir triunfador en el preconteo, De La Espriella entregó destacó en sus primer declaraciones que Colombia ganó “el partido más importante”.

“Hoy Colombia ganó su partido más importante y, para ganar el futuro y para resolver los problemas de Colombia, necesitamos establecer una alianza muy cercana con los Estados Unidos de Norteamérica, que no solamente es nuestro primer socio comercial, sino también nuestro aliado estratégico más importante en la lucha contra el crimen organizado. Firme por la patria”, dijo De La Espriella.