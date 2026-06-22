Su nombre es Naruto, el gato callejero que se volvió “policía” y hoy apoya a quienes llegan a denunciar

Lo que comenzó como la historia de un gato callejero en busca de refugio terminó convirtiéndose en un fenómeno que hoy llama la atención de miles de personas.

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Naruto, un gato que apareció hace algunos años en una estación de Policía en Chile, pasó de recorrer las calles sin hogar a convertirse en uno de los integrantes más queridos del lugar.

Su historia empezó cuando el animal llegó por cuenta propia a las instalaciones de la Estación.

Al principio, los uniformados pensaron que se trataba de una visita pasajera. Sin embargo, con el paso de los días, Naruto comenzó a permanecer más tiempo en la estación, hasta que finalmente fue adoptado por los agentes que trabajaban en este lugar.

Desde entonces, el gato se transformó en una especie de mascota institucional. Aunque no tiene funciones oficiales ni participa en procedimientos de seguridad, su presencia se ha vuelto importante para quienes visitan esta estación, especialmente para las personas que llegan a presentar denuncias o atraviesan momentos de estrés y preocupación.

De acuerdo con lo que cuentan los funcionarios, Naruto suele acercarse a personas que esperan atención, se deja acariciar y permanece cerca de ellos mientras realizan trámites.

Ese comportamiento tranquilo y sociable ha hecho que muchas personas encuentren en el gato una compañía inesperada durante situaciones que suelen ser emocionalmente difíciles.

Con el tiempo, el gato también se convirtió en una figura popular en varias redes sociales.

Fotos y videos compartidos por los mismos policías y visitantes muestran a Naruto recorriendo oficinas, descansando sobre escritorios o acompañando a los uniformados durante su jornada laboral.

La historia, con el paso de los días, ha despertado interés porque muestra el impacto positivo que pueden tener los animales en diferentes ambientes.

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Diferentes estudios han señalado que la interacción con mascotas puede contribuir a reducir niveles de ansiedad y estrés, además de generar sensaciones de tranquilidad en momentos complejos.

Aunque Naruto no porta placa ni uniforme oficial, dentro de la estación muchos lo consideran un compañero más. Su presencia se ha integrado a la rutina diaria de los agentes y de quienes llegan buscando ayuda o asesoría.