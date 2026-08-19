Alrededor de 36 toneladas de alimentos y ayudas se donaron en Bogotá para los animales afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Durante el pasado fin de semana, decenas de ciudadanos se acercaron al punto de acopio en Expopet 2026 para entregar sus donaciones.

“Desde el inicio de la feria, miles de ciudadanos se movilizaron con sus donaciones. Alimento húmedo y seco, platos y comederos, collares, bozales, traíllas, collares isabelinos, implementos de aseo, cobijas, camas, así como insumos y medicamentos veterinarios, fueron algunos de los aportes recibidos”, señaló el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

Mascotas después del terremoto: señales de alerta que no se pueden ignorar, según experto

“Fue muy emotivo ver a los ciudadanos llegar incluso acompañados de sus animales de compañía para entregar sus donaciones durante estos cinco días de feria. Cada donación, por pequeña que fuera, se sumó a la respuesta colectiva que permitió alcanzar la cifra histórica de 36 toneladas de alimentos y ayudas para los animales que hoy necesitan atención y cuidado”, señaló la entidad.

“Ahora comienza la coordinación para que estas ayudas lleguen a fundaciones, organizaciones animalistas y redes de apoyo que trabajan directamente en los territorios afectados por los terremotos y los incendios. El amor y el corazón animalista de Bogotá llegarán a cada una de las regiones que hoy necesitan una mano amiga”, señaló Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA.

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Esta jornada fue posible gracias al apoyo de Corferias, ExpoPet, LATAM, Gabrica y la Cruz Roja, alianza que demuestra que la unión de esfuerzos permite llegar a quienes más lo necesitan.

Las jornadas se extenderán hasta el próximo 17 de agosto, en el marco de ExpoPet 2026, en Corferias. Foto: IDPYBA

Mascotas después del terremoto: señales de alerta que no se pueden ignorar, según experto

El terremoto ocurrido en Colombia el 10 de agosto de 2026 evidenció nuevamente que los animales de compañía también son víctimas de las emergencias. El miedo, los ruidos, las vibraciones y la evacuación pueden hacer que perros y gatos escapen, se desorienten o se escondan.

Por esta razón, Diego Alexander Hernández Pulido, docente de Medicina Veterinaria de Uniagraria, experto en gestión del riesgo y atención de animales en situación de desastres, indicó que los animales de compañía también requieren apoyo, por lo que, si luego de este evento se encuentra una mascota aparentemente perdida, se debe garantizar su protección y verificar que esté en un lugar seguro.

Después de un terremoto pueden existir réplicas, vidrios rotos, cables eléctricos, estructuras inestables, vehículos en movimiento y otros peligros. Una vez que se garantice la seguridad en la zona, se deben seguir las siguientes indicaciones:

No perseguir ni intentar atrapar bruscamente al animal. Un perro o gato asustado puede reaccionar huyendo o incluso mordiendo, aunque normalmente sea dócil.

Acercarse lentamente, hablar con voz tranquila y evitar movimientos repentinos.

Si permite el contacto, comprobar si lleva collar, placa, teléfono o algún elemento de identificación.

o algún elemento de identificación. Tomarle fotografías y registrar el lugar exacto, la hora y las condiciones en las que fue encontrado.

en las que fue encontrado. Preguntar a personas cercanas si están buscando al animal.

Consultar reportes de mascotas perdidas en redes sociales, grupos comunitarios, veterinarias, refugios y centros de bienestar animal.

comunitarios, veterinarias, refugios y centros de bienestar animal. Si es seguro hacerlo, mantenerlo temporalmente en un sitio protegido, evitando que vuelva a escapar.

que vuelva a escapar. Si presenta heridas o signos de emergencia, priorizar la atención veterinaria sobre la búsqueda inmediata de sus propietarios.