Buscan a Bruno, perro desaparecido en el norte de Bogotá

Los cuidadores de un perro llamado Bruno están en búsqueda de su paradero, tras su desaparición el pasado 23 de septiembre cerca del centro comercial La Colina, en la localidad de Suba, en el norte de Bogotá.

El canino lleva puesta una pechera negra con la palabra “police” a los costados. Es de talla mediana y es “muy nervioso”.

“Si lo ve, no se le acerque, no lo acorrale, no intente rescatarlo”, señalan sus cuidadores.

Bruno, perro desaparecido en Bogotá. Foto: Suministrada

Quien tenga información sobre él puede comunicarse a los números 3502737809 y 3103221288.

Rescatan animales de compañía que sufrían maltrato en el sur de Bogotá

El Instituto de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) hizo presencia en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme, en el sur de Bogotá, para evaluar las condiciones de perros y gatos que habitaban viviendas donde presuntamente sufrían maltrato.

En el barrio Lucero, de Ciudad Bolívar, el equipo médico veterinario del Instituto emitió concepto desfavorable contra los tenedores de dos caninos que fueron entregados de forma voluntaria a la entidad.

Indignación por falso veterinario que provocó la muerte de un perro con “varsol y cianuro”; fue condenado e irá a prisión

“De parte del IDPYBA se dio traslado a las autoridades competentes para adelantar el proceso por presunto maltrato”, señaló la entidad.

Por otra parte, en el barrio Santa Viviana, en la misma localidad, fue realizado un operativo interinstitucional en el que ocho animales (siete caninos y un felino) fueron rescatados de una residencia que no garantizaba las condiciones de bienestar adecuadas para su permanencia.

“En el operativo se evidenció el incumplimiento de los compromisos establecidos previamente y las condiciones de salud y bienestar en las que se encontraban los animales. Los animales se encuentran bajo el cuidado del instituto, donde reciben valoración y atención veterinaria”, indicó el IDPYBA.

Cuatro perros y cinco gatos en estado de abandono fueron rescatados de una vivienda al suroriente de Bogotá

Por otra parte, en la vereda El Consuelo, en Usme, la Policía Ambiental rescató a un canino que se encontraba en condiciones que afectaban su bienestar, pues estaba amarrado con un lazo y una cadena dentro de un refugio improvisado que no garantizaba su descanso ni protección frente al clima. También se evidenciaron condiciones de higiene inadecuadas y algunas afectaciones en su estado físico.

“Teniendo en cuenta el concepto desfavorable emitido por el IDPYBA y el material probatorio recopilado durante la diligencia, la Policía realizó la aprehensión preventiva. Frente a este caso, las pruebas recopiladas serán entregadas a las autoridades competentes para que adelanten las acciones correspondientes y determinen las sanciones a las que haya lugar”, subrayó la entidad.