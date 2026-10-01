Félix, el gato que cayó del piso 12: sufrió graves fracturas y ahora necesita ayuda para sobrevivir

Félix, un gato que cayó desde un piso 12 en Mosquera, enfrenta ahora una recuperación complicada luego de sufrir varias fracturas y quedar, según informó la Clínica Veterinaria Mascopolis, sin el acompañamiento de sus dueños. El centro médico adelanta una colecta para conseguir los recursos que necesita para operarlo.

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La mascota llegó a la sede de Mascopolis el pasado 15 de septiembre, después del accidente. La caída le provocó severas fracturas en una de sus extremidades posteriores, por lo que requirió atención veterinaria y manejo constante.

Durante los primeros días, sus dueños acudieron a la clínica. Sin embargo, luego dejaron de hacerse cargo del animal. Desde entonces, el equipo veterinario asumió su hospitalización y los cuidados necesarios, incluidos analgésicos, alimentación y atención general.

Ante la gravedad de las lesiones, un especialista en ortopedia ofreció realizar la intervención quirúrgica para reconstruir la pata afectada. Aunque el apoyo profesional ya está disponible, la clínica necesita reunir $1′500.000 para comprar los implantes ortopédicos que requiere Félix.

La situación llevó a Mascopolis a pedir ayuda a la comunidad. La clínica habilitó un canal de recaudo mediante Nequi para quienes quieran aportar a los gastos médicos del gato. El número dispuesto para las donaciones es 3134473396 y la referencia solicitada es “FÉLIX”.

La historia de Félix, el gato que tiene fracturas tras caer de un piso 12. Foto: Instagram: @mascopolisvet

Además del soporte económico, la institución pidió a quienes conozcan el caso que ayuden a compartirlo, con la intención de ampliar el alcance de la colecta y reunir el dinero necesario para la cirugía.

La clínica señaló que mantendrá informadas a las personas que apoyen la campaña sobre la evolución del animal. De esta manera, Félix continúa bajo cuidado veterinario mientras se busca completar el dinero para los implantes y avanzar con el procedimiento que necesita.

El caso vuelve a poner la atención la atención sobre los animales que requieren asistencia después de accidentes y que, en determinadas circunstancias, terminan dependiendo del apoyo de terceros para recibir tratamiento.

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En el caso de Félix, la prioridad es reunir los recursos para que pueda ser intervenido y comenzar su recuperación. Por ahora, Mascopolis mantiene abierta la convocatoria para quienes puedan contribuir o difundir la información.

Cada aporte, según la institución, puede ayudar a cubrir los costos de los implantes y facilitar que el gato reciba la atención necesaria tras la caída. La campaña busca que el felino pueda superar las consecuencias del accidente y recibir una oportunidad de recuperarse bajo supervisión veterinaria especializada durante las próximas semanas.