10 alimentos peligrosos para los gatos que muchos dueños les dan sin saberlo

La alimentación que se les brinde a las mascotas es clave para cuidar su estado de salud y su bienestar. Tanto en gatos como en perros es determinante evitar algunos alimentos que son seguros para los humanos, pero para ellos pueden resultar tóxicos o difíciles de procesar.

Cinco comportamientos de los gatos que parecen extraños, pero son completamente normales

Los expertos aseguran que una dieta inadecuada puede provocar desde malestares digestivos hasta problemas de salud más graves, dependiendo del alimento y la cantidad ingerida.

En el caso particular de los gatos, son animales que tienen necesidades nutricionales específicas, por lo que una alimentación equilibrada ayuda a mantener su peso, energía y bienestar general. Estos son 10 alimentos que estos peludos no deben consumir.

Los gatos pueden enfermarse si se les suministran algunos alimentos de humanos. Foto: Getty Images

Uvas y pasas: Estos productos pueden causar graves problemas renales en los gatos, incluso cuando se consumen en pequeñas cantidades. Ante una posible ingestión, es importante acudir rápidamente al veterinario. Cebolla, ajo, chalotes y cebollinos: Estos alimentos pueden dañar los glóbulos rojos de los gatos y provocar anemia. El riesgo también existe con productos concentrados como el ajo y la cebolla en polvo, por lo que deben evitarse. Chocolate y cafeína: El chocolate, el café y otros productos con cafeína pueden causar vómitos, diarrea, alteraciones cardíacas, temblores e incluso convulsiones. Alcohol: Este producto es posible que provoque intoxicación en los gatos, con síntomas como vómitos, desorientación, temblores y alteraciones de la conciencia. En casos graves, puede poner en riesgo su vida. Carne y huevos crudos: Los alimentos crudos, por su parte, exponen a los gatos a bacterias como Salmonella y E. coli, además de otros riesgos sanitarios. Cualquier dieta basada en alimentos crudos debería consultarse previamente con un veterinario. Limón: La pulpa del limón no contiene ningún compuesto tóxico para el organismo de los gatos, pero los tallos, las hojas y la piel de esta fruta contienen aceites esenciales y psoralenos que pueden causar un cuadro de intoxicación con vómitos, diarrea y depresión, según Experto Animal. Alimentos salados: Los gatos tienen predisposición a padecer patologías renales. El consumo de alimentos salados puede favorecer la aparición de hipertensión sistémica que, consecuentemente, puede desencadenar una lesión renal. Leche: Después de la etapa de lactancia, los gatos suelen producir menos lactasa, la enzima necesaria para digerir la lactosa presente en la leche. Por esta razón, muchos gatos adultos tienen dificultades para procesarla y su consumo puede provocar malestar digestivo. Vinagre: El consumo de este producto puede causar irritación de la mucosa oral, vómitos y diarrea en los gatos. Por ello, es un producto que solo se debe administrar diluido y previa recomendación de un profesional veterinario. Frutos secos: Los frutos de cáscara como las almendras, las nueces, las avellanas y los pistachos no contienen ningún compuesto que resulte tóxico para el organismo de los gatos. Sin embargo, su composición nutricional los convierte en un alimento poco recomendable para ellos.