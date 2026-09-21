Cinco comportamientos de los gatos que parecen extraños, pero son completamente normales

Los gatos son animales que normalmente sorprenden con sus comportamientos. Algunos de ellos pueden resultar muy extraños o difíciles de interpretar para sus dueños, pero lo cierto es que muchas de esas conductas tienen una explicación y han sido estudiadas por la ciencia.
Cuando sus tenedores logran identificar qué hay detrás de ellas puede ayudar a identificar las necesidades del animal y reconocer los mensajes que intenta transmitir a través de sus acciones. Estos son algunos de esos comportamientos.
Ataques de locura
Hay ocasiones en las que los gatos comienzan a correr, saltar o moverse rápidamente por la casa sin que exista un estímulo evidente. Esta conducta es más frecuente durante la noche y en felinos jóvenes, aunque también puede presentarse en adultos. Una de las causas más comunes es la acumulación de energía o el aburrimiento, por lo que los juegos, juguetes y espacios de exploración pueden ayudar al animal a mantenerse activo. Sin embargo, estos episodios también pueden estar relacionados con alguna molestia física como la presencia de parásitos externos.
Lamer el cabello humano
Si el felino lame el cabello, ya sea mientras su dueño descansa en la cama o cuando se acomoda sobre los hombros, este comportamiento puede ser una muestra de confianza y cercanía. Los felinos utilizan el acicalamiento para relacionarse con otros miembros de su grupo, una conducta que aprenden desde pequeños cuando su madre los limpia. Por eso, al hacerlo con su cuidador, pueden estar reforzando el vínculo y demostrando que lo reconocen como parte de su círculo cercano, precisa el sitio especializado Experto Animal.
Rascar fuera del arenero
Si el gato rasca el suelo alrededor del arenero en lugar de cubrir sus heces, podría estar expresando incomodidad con las condiciones de su baño. Estos animales suelen ser muy exigentes con la limpieza y con la textura del sustrato que utilizan. Cuando algo no les resulta agradable, pueden evitar cubrir las deposiciones y, en cambio, rascar la superficie que rodea el arenero como una forma de respuesta.
Beber agua de la llave
Los gatos pueden tener preferencias muy distintas a la hora de beber agua: mientras algunos usan sin problema su recipiente, otros prefieren hacerlo directamente del grifo. Una posible explicación está en el material del bebedero, especialmente si es de plástico, ya que podría alterar ligeramente el sabor del agua. También puede influir que el recipiente no se limpie o el agua no se renueve con suficiente frecuencia, pues muchos felinos rechazan el agua estancada.
Frotar las piernas de su dueño
Es común que un gato se acerque y frote su cuerpo o rostro contra las piernas y tobillos de su cuidador cuando este regresa a casa. Este gesto puede ser una muestra de afecto y una forma de expresar que se alegra de verlo, pero también cumple una función de marcaje territorial y social. Al hacerlo, el felino deja su olor y refuerza la idea de que esa persona forma parte de su grupo, compartiendo así un olor familiar.