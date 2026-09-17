Rescataron a dos perros que estaban en malas condiciones en una vivienda del sur de Bogotá

En un operativo contra el maltrato animal, unidades de la Policía de Bogotá, médicos veterinarios del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y funcionarios de la Alcaldía Local de Usme llegaron hasta una casa en el barrio El Pedregal tras recibir varias denuncias ciudadanas.

De acuerdo con el IDPYBA, en el inmueble fueron encontrados los animales en malas condiciones y afectados por parásitos externos. Por ello, el equipo médico dio su concepto para que la Policía realizara su aprehensión material preventiva.

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“Ambos caninos presentaban cicatrices en diferentes zonas del cuerpo y no se pudo constatar un plan de salud para su atención. Se evidencia una zona de permanencia con espacio limitado para la movilidad de los caninos, así como una superficie de descanso en condiciones de suciedad”, indicó la entidad.

Los caninos fueron puestos bajo el cuidado del IDPYBA y su caso será documentado para posibles acciones legales por parte de la Fiscalía.

Otro perro rescatado

A principios de septiembre y tras recibir un reporte ciudadano sobre tenencia irresponsable, el IDPYBA emitió un concepto desfavorable sobre las condiciones de vida de Lazy, un pitbull que permanecía encerrado y en malas condiciones en una vivienda de la localidad de Usme, en el sur de Bogotá.

Antes de esto, la Policía realizó la aprehensión del canino, que quedó bajo la custodia del IDPYBA.

“El expediente será remitido a las autoridades competentes para las acciones correspondientes. La denuncia de la ciudadanía advirtió que este animal de tamaño grande vivía en una casa improvisada con condiciones deficientes para su bienestar”, señaló la entidad.

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Lazy fue trasladado a la Unidad de Cuidado Animal (UCA) para la realización de una evaluación médica detallada.

¿Cómo denunciar?

Si conoce posibles casos de maltrato animal, puede reportarlos a los siguientes canales de atención:

Línea de emergencias 123.

Correo institucional: proteccionanimal@animalesbog.gov.co

Sede presencial: carrera 10 #26-51, edificio Residencias Tequendama, torre sur, piso 5.

Sistema Bogotá Te Escucha, donde se pueden adjuntar fotos o videos como evidencia.

Bogotá amplía la oferta de esterilizaciones gratuitas

La Alcaldía de Bogotá, a través del IDPYBA, anunció que, durante septiembre, pondrá a disposición de la ciudadanía 11.000 cupos gratuitos de esterilización para perros y gatos, como parte de las acciones para promover la tenencia responsable y contribuir al bienestar de los animales de compañía en la ciudad.

Las jornadas se llevarán a cabo en diferentes localidades a través de unidades móviles, además de los puntos fijos de atención ubicados en la UCA, en Engativá y en la Universidad Nacional.

Las localidades que harán parte de esta programación son Bosa, Suba, Kennedy, Usaquén, Engativá, Antonio Nariño, Fontibón, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Usme, Santa Fe, Chapinero, Ciudad Bolívar, Teusaquillo, San Cristóbal, Los Mártires y Tunjuelito.