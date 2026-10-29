Halloween y mascotas: cuidado con los chocolates y dulces que pueden intoxicar a los perros

En Halloween y otras celebraciones es común que los perros intenten probar los alimentos que consumen sus humanos. Sin embargo, algunos ingredientes habituales en la cocina pueden resultar tóxicos para ellos y provocar desde trastornos digestivos hasta daños en órganos vitales.

¿Por qué los perros requieren de controles veterinarios aunque parezcan sanos? Esto dicen los expertos

Por eso es importante reconocer los productos que resultan perjudiciales para los canes y mantenerlos fuera de su alcance. La recomendación de los especialistas es que, si se quiere celebrar esta fecha con el mejor amigo peludo, lo mejor es comprarle golosinas formuladas especialmente para perros. Estos son alimentos que los perros no deben consumir.

Los alimentos que se deben evitar

1. Chocolate: contiene teobromina y cafeína, sustancias tóxicas para los perros. Su consumo puede provocar vómitos, diarrea, alteraciones cardíacas y convulsiones. El chocolate oscuro y el cacao en polvo representan un riesgo importante.

2. Alimentos con xilitol: este edulcorante, presente en algunos chicles, caramelos y productos sin azúcar, puede provocar una caída grave de la glucosa en la sangre y, en determinados casos, daño hepático.

Los humanos deben tener ciertos cuidados en las celebraciones de Halloween con sus mascotas. Foto: iStock

3. Bebidas alcohólicas: incluso pequeñas cantidades pueden causar intoxicación, desorientación, vómitos, alteraciones respiratorias y pérdida de conciencia

4. Uvas y pasas: pueden causar daño renal agudo. La sensibilidad varía entre animales, por lo que no existe una cantidad que pueda considerarse segura.

5. Café y bebidas energéticas: la cafeína puede ocasionar hiperactividad, temblores, aumento de la frecuencia cardíaca y convulsiones.

Cinco señales de malestar en los perros que los dueños no deberían ignorar

6. Nueces de macadamia: pueden provocar debilidad, vómitos, temblores, fiebre y dificultades para caminar.

7. Comidas muy grasas o condimentadas: las frituras, los embutidos y las sobras con mucha grasa pueden causar trastornos digestivos y favorecer la pancreatitis. Las preparaciones con exceso de sal también pueden resultar perjudiciale

¿Qué hacer si un perro consume alguno de estos alimentos?

Si el animal ingiere un producto potencialmente tóxico, es importante comunicarse de inmediato con un veterinario, incluso si todavía no presenta síntomas. La gravedad depende del alimento, la cantidad ingerida y el tamaño del perro.

No se recomienda inducir el vómito ni administrar remedios caseros sin instrucciones profesionales. Si es posible, se debe conservar el empaque del producto y comunicar al veterinario qué consumió el animal y hace cuánto tiempo.

Es importante mantener las bolsas de golosinas, los cestos de basura y otros objetos pequeños lejos de las mascotas, para prevenir que ingieran alimentos, sustancias o elementos que puedan poner en riesgo su salud.

Cinco cosas que los perros saben de sus dueños: algunas lo sorprenderán

Si bien compartir momentos especiales con los animales de compañía es parte de la celebración, es importante recordar que sus necesidades alimentarias son diferentes a las de las personas y que hay productos que parecen inofensivos, pero que pueden poner en riesgo su salud.