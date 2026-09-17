Sobrevivió a la tragedia en Chocó y a un atropello: la desgarradora historia de Enana, la perrita que nadie quiere adoptar

Tras la emergencia sísmica y ambiental registrada en el departamento del Chocó, diversos colectivos y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo iniciaron labores de atención integral que incluyeron la evacuación de animales en situación de vulnerabilidad.

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Entre las mascotas trasladadas a la capital se encuentra Enana, una perrita que atravesó un complejo panorama de abandono y lesiones en Quibdó antes de ser remitida a Bogotá para su estabilización médica y posterior adopción.

De acuerdo con los reportes conocidos tras las operaciones de rescate en el territorio chocoano, fue hallada en condiciones críticas de desprotección.

Tras ser abandonada en la vía pública en medio de la contingencia, la perrita sufrió un accidente de tránsito al ser arrollada por una motocicleta.

A pesar del impacto, los exámenes preliminares descartaron fracturas óseas comprometedoras, aunque registraron contusiones severas y un cuadro afección en la piel que requiere tratamiento dermatológico especializado.

En las zonas más afectadas de Quibdó, donde múltiples infraestructuras colapsaron, la atención veterinaria de urgencia se vio limitada por la falta de insumos locales, lo que motivó su traslado aéreo en vuelos institucionales con destino al aeropuerto El Dorado.

Actualmente, el médico veterinario Sebastián asumió de manera voluntaria el cuidado temporal de ‘Enana’ en la ciudad de Bogotá.

Según declaraciones del profesional recopiladas por SEMANA, el objetivo primordial es completar su fase de recuperación clínica antes de integrar a la perrita en un proceso formal de adopción.

“Acá está conmigo ‘Enana’ después de todo lo que ha pasado (...). No tiene fracturas, pero se ve el sufrimiento a su corto tiempo de vida; tiene un problema de piel, pero la trataré, se va a poner bien bonita y le encontraré un lindo hogar”, manifestó Sebastián a través de sus redes sociales sobre el estado de la paciente.

la desgarradora historia de ‘Enana’, la perrita que nadie quiere adoptar Foto: Tomado de redes sociales

El tratamiento actual contempla manejo del dolor, terapia dermatológica y nutrición asistida. Una vez completado el protocolo de inmunización y valoración general, se abrirá la convocatoria para seleccionar una familia receptora.

Para quienes estén interesados en brindarle una segunda oportunidad a ‘Enana’ y ofrecerle un hogar permanente, el médico veterinario Sebastián ha puesto a disposición su línea de atención directa.

Las personas que deseen iniciar el proceso de adopción responsable, o bien aportar donaciones en alimento o insumos para su tratamiento médico, pueden comunicarse al número telefónico 319 7158237.