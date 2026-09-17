Terremoto: millonaria donación de SuperGiros permitirá reconstruir 620 viviendas afectadas

La reconstrucción y apoyo a los damnificados del terremoto ocurrido el 10 agosto sigue su marcha y también, continúa recepcionando la solidaridad de los colombianos.

En esta ocasión es SuperGIROS, la red empresarial de servicios financieros y operador postal de pago, que anunció una donación de $15.000 millones, con la cual, se podrán reconstruir 620 viviendas afectadas por el terremoto.

La vinculación de la cadena empresarial ha sido definitiva para el avance del proceso de darle la mano a los colombianos que lo perdieron todo o que quedaron en dificultades luego del evento sísmico.

El beneficio recaerá principalmente sobre trabajadores de la empresa y sus familias que resultaron damnificados por el sismo en el Chocó.

El resurgir de Chocó Foto: SEMANA

El Ministerio de Comercio, en cabeza de Mauricio Amín, destacó la decisión de SuperGiros, de sumarse a los esfuerzos de recuperación.

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