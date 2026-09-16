Industria manufacturera enciende las alarmas: producción y ventas cayeron en julio

La industria manufacturera presentó una reducción en la producción y las ventas durante julio de 2026, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET) divulgados por el Dane.

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El informe registró una variación de un -2,3 % en la producción y de un -1,8 % en las ventas frente al mismo mes de 2025, cuando se habían reportado crecimientos de un 5,8 % y un 6,4 %, respectivamente.

El sector registró una baja de 2,3% en producción. Foto: guillermo torres-semana

Según el análisis de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), durante julio, 27 de las 39 actividades industriales incluidas en la encuesta tuvieron variaciones negativas en producción, mientras que 12 presentaron crecimiento.

Entre los sectores con mayores disminuciones estuvieron el curtido y recurtido de cueros, con una variación de un -34,0 %; la fabricación de productos de caucho, con -26,5 %; y la elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería, con -19,2 %.

En contraste, algunas actividades registraron aumentos en su producción durante el mes. La fabricación de vehículos automotores creció un 21,9 %, seguida por la fabricación de jabones, detergentes y perfumes, con un 8,8 %, y la producción de muebles, colchones y somieres, con un 8,6 %.

Para el periodo comprendido entre enero y julio de 2026, la manufactura acumuló incrementos de un 1,0 % en producción y un 0,7 % en ventas. En el mismo periodo del año anterior, el sector había registrado aumentos de un 1,9 % en producción y 2,0 % en ventas.

La Andi señaló que el comportamiento de la industria continúa siendo desigual entre actividades. En los primeros siete meses del año, cerca de la mitad de los sectores analizados presentó resultados negativos tanto en producción como en ventas.

En ese periodo se destacó el desempeño de la cadena automotriz, con crecimientos en fabricación de vehículos automotores (31,7 %), otros tipos de transporte (21,7 %) y carrocerías para vehículos automotores (9,4 %).

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Bruce Mac Master, presidente de la Andi, afirmó: “Los resultados muestran una industria que mantiene un crecimiento moderado, pero con señales de menor dinamismo, lo que merece especial atención por el papel que tiene la industria en la inversión, el empleo, el recaudo y los encadenamientos con otros sectores de la economía”.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi. Foto: Andi / Cortesía

La organización empresarial indicó que uno de los retos es fortalecer la inversión y la capacidad productiva: “Será fundamental consolidar un crecimiento más alto y sostenido que permita impulsar la capacidad productiva y la inversión, generar empleo formal y fortalecer la competitividad del país”, complementó Mac Master.