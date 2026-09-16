Sube el euro en Colombia: este es el nuevo precio de la moneda europea y cómo impacta al mercado

El euro se mantiene como una de las monedas extranjeras más relevantes para Colombia, no solo por su papel dentro del comercio internacional, sino también por su impacto en las decisiones de viajeros, empresas, inversionistas y personas que reciben ingresos desde Europa.

Dólar para el miércoles 16 de septiembre: ¿a cuánto lo compran y lo venden en las casas de cambio?

La cotización del euro frente al peso colombiano (COP) es un indicador seguido diariamente por quienes realizan operaciones en moneda extranjera, ya sea para viajes, pagos internacionales, ahorro o negocios relacionados con mercados europeos.

Precio del euro en Colombia. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

La importancia de esta divisa está ligada al peso económico de la Unión Europea, uno de los principales bloques comerciales del mundo y un socio relevante para Colombia en materia de intercambio comercial, inversión y cooperación económica.

Por esta razón, los cambios en el precio del euro pueden reflejarse en actividades como importaciones, exportaciones, turismo, remesas y movimientos financieros.

Para algunas personas, mantener una parte de sus recursos en euros puede ser una estrategia de diversificación frente a las fluctuaciones del peso colombiano. Sin embargo, la moneda europea también está expuesta a cambios constantes derivados de factores como las decisiones de política monetaria, el desempeño de la economía europea, los mercados internacionales y las condiciones económicas de Colombia.

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¿Cuál es el precio del euro hoy en Colombia?

Este miércoles 16 de septiembre de 2026, el euro en Colombia registra un precio de referencia cercano a $3.595 por euro, según la cotización del mercado.

La moneda europea presenta una variación frente a la jornada anterior, cuando se ubicó alrededor de $3.579, lo que representa un ajuste de aproximadamente $16 por euro y mantiene la cotización por debajo de la barrera de los $3.600.

Precio de la divisa. Foto: Getty Images

Es importante tener en cuenta que este valor corresponde a una referencia del mercado y no necesariamente es la misma tarifa que recibirá una persona al comprar o vender euros en efectivo. Las casas de cambio manejan precios propios que pueden variar según factores como la ciudad, la disponibilidad de divisas, la demanda y el margen comercial aplicado en cada operación.

Por esta razón, quienes necesiten adquirir o vender euros en efectivo deben comparar las cotizaciones entre diferentes establecimientos antes de realizar una transacción.