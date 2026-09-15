Economía

Precio del dólar en casa de cambio para el martes 15 de septiembre

La divisa ha fluctuado su precio en los últimos días.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

15 de septiembre de 2026 a las 3:20 p. m.
Precio del dólar
Precio del dólar Foto: Universal Images Group via Getty

Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local. Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones comerciales, financieras y de comercio internacional.

Dólare
Dólar en casas de cambio: precio para el domingo 13 de septiembre

En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.

Dolár
Precio del dólar. Foto: Adobe Stock

Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para la compra y venta de divisas. Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.

Precio del dólar en casas de cambio: así está la divisa hoy

La TRM del dólar vigente en Colombia para el martes 15 de septiembre de 2026 se ubicó en $3.109,30 por dólar, lo que representó un aumento de $37,03 frente a la tasa anterior de $3.072,27, equivalente a una variación positiva del 1,21 %.

La jornada anterior, correspondiente al lunes 14 de septiembre, la TRM se encontraba en $3.072,27, valor que también aplicó para el sábado 12 y domingo 13 de septiembre. En esa ocasión, la tasa había registrado una reducción de $28,73 frente a la referencia previa de $3.101,00, con una variación de un -0,93 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) funciona como un indicador oficial de referencia para las operaciones cambiarias en Colombia; sin embargo, no corresponde necesariamente al precio final que una persona encontrará al comprar o vender dólares en efectivo. Las casas de cambio, bancos y otros intermediarios pueden manejar valores diferentes dependiendo de factores como la oferta y demanda, los costos operativos y el margen aplicado en cada operación.

De acuerdo con la actualización más reciente del mercado de efectivo, estos son los precios promedio registrados en diferentes ciudades del país:

CiudadLe compranLe vendenSpread
Bogotá$3.121$3.21998
Medellín$3.182$3.320138
Cali$3.150$3.325175
Cartagena$3.300$3.500200
Cúcuta$3.150$3.22070
Pereira$3.130$3.230100

Medellín registró uno de los precios promedio de compra más altos entre las ciudades analizadas, con valores cercanos a $3.182 por dólar, mientras que Bogotá presentó una referencia competitiva para quienes buscaban vender dólares en efectivo, con un promedio cercano a $3.121 por dólar.

En cuanto al precio de venta, Cali mantuvo una de las cotizaciones más elevadas del listado, con valores alrededor de $3.325 por dólar, mientras que Bogotá se ubicó entre las ciudades con una tasa de venta más baja, cerca de $3.219.

Comportamiento del dólar en las ciudades

Las cotizaciones del dólar en efectivo muestran diferencias entre las principales ciudades del país. En Bogotá, el promedio se ubicó alrededor de $3.121 para compra y $3.219 para venta.

En Medellín, la referencia estuvo cerca de $3.182 para compra y $3.320 para venta, mientras que Cali registró valores aproximados de $3.150 y $3.325, respectivamente.

Cartagena presentó una cotización de referencia cercana a $3.300 para compra y $3.500 para venta, mientras que Cúcuta mostró valores alrededor de $3.150 para compra y $3.220 para venta.

Finalmente, Pereira registró una tasa promedio cercana a $3.130 para compra y $3.230 para venta.

Precio del dólar por casa de cambio en Bogotá

Para quienes buscan comprar o vender dólares en la capital del país, las casas de cambio manejan diferentes tarifas según sus condiciones de operación. Como referencia, estos eran algunos valores registrados:

Casa de cambioLe compranLe vendenSpread
Amerikan Cash$3.170$3.22555
Cambios Kapital$3.150$3.20050
Latin Cambios$3.120$3.21090
Punto Dollar$3.050$3.250200
Smart Exchange$3.150$3.22070

Los precios publicados corresponden a valores de referencia y pueden cambiar durante la jornada según la disponibilidad de dólares, la demanda del mercado y las condiciones particulares de cada establecimiento. Antes de realizar una operación de compra o venta, se recomienda comparar varias casas de cambio para encontrar la tasa más conveniente.