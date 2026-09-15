Dane señala que pobreza en Colombia bajó, pero mujeres y migrantes enfrentaron mayores dificultades económicas en 2025

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) señaló que en 2025 el 28,0 % de la población residente en Colombia se encontraba en condición de pobreza monetaria, una cifra que representó una reducción de 3,8 puntos porcentuales frente a 2024, cuando se ubicó en 31,8 %.

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Según la entidad, la incidencia de la pobreza monetaria varió de acuerdo con la zona de residencia. En las cabeceras municipales fue de 24,6 %, mientras que en los centros poblados y rural disperso alcanzó el 39,5 %.

📊 En 2025 la pobreza monetaria fue mayor entre las mujeres (29,1%) que entre los hombres (26,8%). La diferencia aumenta cuando se analiza la jefatura del hogar: en hogares con jefatura femenina la incidencia fue de 32,3%, frente a 24,5% en hogares con jefatura masculina.… pic.twitter.com/NE96ge6y1J — DANE Colombia (@DANE_Colombia) September 15, 2026

El Dane indicó que, para 2025, el 30,7 % de la población se encontraba en situación de vulnerabilidad, el 38,0 % pertenecía a la clase media y el 3,3 % se ubicaba en la clase alta, de acuerdo con la clasificación basada en los ingresos per cápita de los hogares.

Al analizar los resultados con enfoque de género, la entidad informó que la pobreza monetaria tuvo una mayor incidencia entre las mujeres. En 2025, el 29,1 % de las mujeres se encontraba en esta condición, frente al 26,8 % de los hombres.

La diferencia fue más amplia al revisar la jefatura del hogar. El Dane señaló que en los hogares con jefatura femenina la incidencia de pobreza monetaria fue de 32,3 %, mientras que en los hogares con jefatura masculina llegó al 24,5 %.

En el componente migratorio, el Dane reportó que el 35,1 % de la población migrante se encontraba en pobreza monetaria durante 2025, frente al 27,9 % de la población no migrante. La entidad indicó que esta diferencia refleja las distintas condiciones económicas entre ambos grupos.

Pobreza Monetaria 2025 en Colombia Foto: Dane / Informe

El informe también detalló la situación de la población migrante venezolana. “42 de cada 100 personas se encontraban en pobreza monetaria”, señaló el Dane al presentar los resultados con enfoque de género y migración.

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Sobre la pobreza monetaria extrema, la entidad informó que en 2025 la incidencia nacional fue de 9,6 %, lo que representó una disminución de 2,1 puntos porcentuales frente al año anterior. En las cabeceras municipales fue de 6,9 % y en los centros poblados y rural disperso se ubicó en 19,1 %.