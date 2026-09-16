Reserva Federal subió tasas de interés en EE. UU.; no apretaba desde hacía 3 años. ¿Podría haber efecto sobre el dólar en Colombia?

No ocurría desde hacía tres años. La Reserva Federal de Estados Unidos tomó una decisión que, sin duda, empezará a tener efectos sobre otras economías, entre ellas la de Colombia.

La FED, ahora bajo el liderazgo de Kevin Warsh, subió las tasas de interés de referencia, tras concluir su reunión mensual este miércoles 16 de septiembre.

El aumento definido es de 25 puntos básicos, con lo cual, ahora quedan en un rango de entre 3,75 y un 4 %. En consecuencia, se echa tierra a los tres recortes que habían sido aplicados el año pasado, con los cuales se buscaba impulsar más la economía. Ahora, entretanto, la señal que se envía es que la batalla principal será contra la inflación.

Reserva Federal subió tasas de interés en EE. UU. Foto: Adobe Stock

El país del norte viene con una inflación relativamente elevada para la tendencia que sigue, pero el gobierno de Donald Trump -hasta ahora- abogaba por el mantenimiento de tasas a la baja, con el fin de estimular el crecimiento de la economía, lo que no dejaba de ocasionar fricciones con Jerome Powell. Pero Warsh, desde su llegada a la FED, se ha sostenido en que actuarán de manera independiente.

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Esa circunstancia (la de las tasas), en parte, tenía algo que ver con el comportamiento del dólar en Colombia, pues los inversionistas llevan su plata donde generan mayores rendimientos, y si en Colombia la política monetaria en busca del control de la inflación, las elevó, resultaba más atractivo traer dólares acá. En consecuencia, en nuestro país ha habido oferta de dólares, lo que ha ayudado a abaratar su precio.

Dólares Dolár Foto: Adobe Stock

Hay que recordar que el objetivo de la FED es llevar la inflación a una meta de 2 %, más baja de la que se tiene en Colombia, que es del 3 %. En agosto, el dato más reciente conocido, el índice de precios al consumidor en Estados Unidos estaba en 3,4 % y la gasolina subía, debido al precio internacional del petróleo, derivado del conflicto en Oriente Medio.

Así las cosas, no se descarta que exista otra subida de tasas por parte de la Reserva Federal antes de terminar el año, teniendo en cuenta que para el Banco Central de Estados Unidos uno de los datos fundamentales para tomar decisiones respecto a la política monetaria es el mercado laboral, ya que entre sus mandatos está la mantener la solidez del empleo. Por ello, teniendo en cuenta que en la actualidad, tanto el crecimiento de la economía como el empleo se mueven en aguas tranquilas, la FED se lanzó a subir las tasas de interés.