El dólar inició la jornada de este jueves 3 de septiembre a $3.150, de acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), frente a la tasa representativa del mercado que rige para hoy de $3.140,55.

Al inicio de la jornada, las miradas estaban en Japón, pues el yen —como lo advierte un informe del Diario Económico de Chile— se apreció el 1,4 % frente al dólar. El avance de la moneda asiática, según el análisis, “contribuye a la presión sobre el dólar, que opera esta mañana con una importante baja”.

Analistas especulan con una nueva intervención del gobierno japonés y que el banco central de ese país acelere el alza de tasas, aunque reportes de Bloomberg, citados por el medio austral, advierten que la autoridad monetaria del Japón se inclinaría por un alza de solo 25 puntos básicos en su reunión del 18 de septiembre.

A su vez, en las últimas horas, el precio del crudo revirtió su tendencia para retomar las alzas. El petróleo opera nuevamente con alzas moderadas, con el Brent acercándose a los 96 dólares por barril y el WTI buscando cerca de los 92 dólares.

Dólar más barato en Colombia: precio de la divisa en la tarde del miércoles 2 de 2026

En el frente internacional, dice un informe de Bancolombia, los riesgos al alza para la inflación y a la baja para el empleo en Estados Unidos implican que la Reserva Federal deberá actuar con cautela. El mercado espera que la Fed aumente su tasa de interés en diciembre. De hecho, al cierre de la jornada de ayer miércoles 2 de septiembre, el DXY (índice con el que el dólar se mide frente a otras monedas) se ubicó en 99,6 puntos, con un ligero retroceso (-0,08 %). “Lo anterior se desarrolló en un contexto de aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos (4,8 %), los cuales alcanzaron su nivel más alto desde octubre de 2023. Por su parte, el mercado incorporó una probabilidad cercana al 62,3 % de un nuevo incremento en la tasa de la Fed para su reunión del próximo 16 de septiembre”, señala el análisis.

El miércoles, el precio del dólar cerró la jornada 2,7 pesos por debajo del cierre previo. Durante la sesión, el peso experimentó un comportamiento mixto, tal que el mínimo fue de $3.125, el máximo de $3.162,50 y cerró en $3.159, según Bancolombia.

Aval Casa de Bolsa, de acuerdo con un informe, proyecta una Tasa Representativa del Mercado (TRM) cercana a 3.145 pesos al cierre de 2026. Foto: Adobe Stock

En el campo local, agrega el informe de la entidad financiera, la atención de los agentes del mercado estuvo puesta sobre los resultados de la segunda subasta de opciones de acumulación de reservas internacionales, por parte del Banco de la República, que aspira a incorporar 4.000 millones de dólares. Esta subasta entró en vigor el día miércoles y estará vigente hasta el 30 de septiembre.

Además, la expectativa en el campo local se centra en dos hechos: uno, el trámite del Presupuesto General de la Nación en el Congreso, que creció en 60 billones de pesos, pasando de 575 billones a 635 billones. Sin embargo, ayer miércoles este proceso legislativo tuvo un traspié, pues a la citación no llegaron los ministros de Hacienda, ni Educación, ni el de Vivienda, y tampoco el director de Planeación Nacional, que delegaron subalternos. Ante la queja de algunos congresistas por estas ausencias, no hubo sesión.

Revés en el debate del Presupuesto 2027: no fueron los ministros citados y un congresista dio una lección

Cabe recordar que, durante la última semana del mes pasado, la publicación del Presupuesto General de la Nación para 2027, que llevó a un “sinceramiento” por parte del Gobierno de las cifras, a lo que se sumaron las presiones de liquidez, desencadenó una depreciación del peso cercana al 5 % en esos días.

El segundo, la presentación de la ley de rescate económico que anunció el Gobierno de Abelardo De La Espriella para sanear las finanzas públicas mediante una profunda reestructuración y reducción del gasto del Estado.

Aval Casa de Bolsa, de acuerdo con un informe, proyecta una Tasa Representativa del Mercado (TRM) cercana a $3.145 al cierre de 2026. Esta estimación responde principalmente a tres factores: la tendencia de debilitamiento del dólar frente a las monedas de la región, el amplio diferencial de tasas de interés de Colombia —que continúa favoreciendo estrategias de carry trade (estrategia financiera en la cual un inversor pide prestado dinero en una moneda con una tasa de interés baja para invertirlo en otra moneda o activo con una tasa de interés alta)— y una reducción de la prima de riesgo político.

En la jornada del miércoles 2 de septiembre, la atención de los agentes del mercado estuvo puesta sobre los resultados de la segunda subasta de opciones de acumulación de reservas internacionales, por parte del Banco de la República. Foto: Bani Gabriel Ortega

“Entre los principales riesgos para esta trayectoria se encuentra un eventual aumento de la prima de riesgo fiscal asociado al costo de las medidas de emergencia y reconstrucción tras el terremoto. Su magnitud dependerá del tamaño definitivo de los daños, de las necesidades de financiación y de la forma en que estos recursos sean incorporados a las cuentas públicas. A esto se suman los riesgos provenientes de las condiciones financieras internacionales, el dólar global, los precios del petróleo y las decisiones de política monetaria locales y externas”, agrega Aval Casa de Bolsa.