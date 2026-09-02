Dólar más barato en Colombia: precio de la divisa en la tarde del miércoles 2 de 2026

El dólar estadounidense concluyó las operaciones de este miércoles 2 de septiembre en Colombia con una cotización de $3.159, después de registrar movimientos considerables a lo largo de la jornada.

Las variaciones en el precio de la divisa tienen un impacto directo en quienes compran bienes provenientes del exterior, efectúan pagos internacionales o adquieren productos y servicios cuyo valor está expresado en dólares.

Dólar en Colombia para el 2 de septiembre de 2026: la divisa abrió en $3.150

Al finalizar la sesión en la Bolsa de Valores de Colombia, la moneda extranjera registró una disminución de $25 en comparación con la tasa representativa del mercado (TRM) fijada para ese día por la Superintendencia Financiera. La TRM se estableció en $3.184.

La jornada comenzó con un dólar cotizándose en $3.150, valor que marcó el punto de partida para una sesión caracterizada por importantes movimientos en el mercado.

A medida que avanzaron las negociaciones, la divisa mantuvo un comportamiento inestable. Su cotización llegó a un máximo de $3.162 y posteriormente descendió hasta alcanzar un mínimo de $3.125. El precio promedio registrado durante las operaciones fue de aproximadamente $3.140.

Gráfico precio del dolar

En términos de actividad comercial, durante la sesión se realizaron transacciones por un total de 1.839 millones de dólares, mientras que el monto promedio negociado alcanzó los 659,4 millones de dólares.

El comportamiento de la moneda también estuvo acompañado por movimientos en los mercados internacionales. El índice del dólar, indicador que compara el desempeño de la divisa estadounidense frente a una canasta conformada por seis de las principales monedas del mundo, retrocedió un 0,21 %, hasta situarse en 98,940 puntos.

En el contexto internacional, el índice del dólar presentó una caída del 0,21 %. Foto: Abbas - stock.adobe.com

Economía internacional

Las contrataciones en el sector privado estadounidense volvieron a caer en agosto, una nueva decepción para el mercado, según la encuesta ADP/Stanford Labs publicada el miércoles.

Las empresas privadas crearon 38.000 puestos de trabajo en agosto frente a 44.000 en julio. Van tres meses de caída.

Los inversores esperaban 47.000 nuevos puestos, según el consenso reunido por MarketWatch.

El de agosto es el nivel de contrataciones privadas más bajo desde inicios de año, señalaron ADP y Stanford Labs en un comunicado.

El viernes se conocerán las cifras oficiales del mercado de trabajo en la mayor economía mundial.

En materia de salarios, el crecimiento en los 12 meses terminados en agosto fue de un 3,2 % frente a un 3,4 % de inflación medida por precios al consumo en julio.