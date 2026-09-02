Aunque Colombia ha sido un caso distinto en el contexto de las monedas frente al dólar, este 2 de septiembre hay una ligera presión alcista sobre la divisa a nivel mundial, relacionada con decisiones en Estados Unidos.

La valorización de la divisa a en el mundo es del 0,11 %, y en Colombia, desde una tasa representativa del mercado-TRM, de 3.184 pesos, el dólar abrió el día en 3.150 pesos, según la Bolsa de Valores de Colombia.

Con ese comportamiento, el dólar arrancó, tras la apertura del mercado en el país, perdiendo 39 pesos frente al peso colombiano.

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En la medida en que avanza la jornada se evidencia el movimiento del dólar, pues, de acuerdo con los datos de la BVC, que emite prácticamente en tiempo real lo que está sucediendo con la moneda estadounidense, el precio promedio con el cual se ha negociado la divisa es de 3.145,02 pesos.

Gráfico precio del dolar

En las primeras horas, tras la apertura del mercado, el máximo precio pagado por un dólar sigue siendo 3.150 pesos.

Hay que destacar que el peso acumula una apreciación muy fuerte en 2026; frente al mismo momento de 2025, el dólar está alrededor de 21 % por debajo de lo que estaba en aquel entonces.

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La volatilidad ha sido la constante, por lo que pocos analistas se lanzan a pronosticar cómo estará la moneda extranjera frente al peso colombiano. No en vano, el 6 de enero de 2023 llegó a pagarse casi 5.000 pesos por un dólar, mientras que el 22 de agosto de este año llegó a mínimos históricos de 2.048 pesos.

Pesos Colombianos billetes Foto: Adobe Stock

¿Qué mueve al dólar este 2 de septiembre?

Andrés Salazar, analista de divisas de Credicorp confirma que hay expectativa con decisiones de la Reserva Federal-FED sobre aumento de tasas de interés como parte de la política monetaria, teniendo en cuenta que la creación de empleo en Estados Unidos sorprendió a la baja en agosto, y ese indicador es determinante para la banca central de ese país, que se reunirá en septiembre, mes en el que habrá posibilidad de tomar medidas.

Entre tanto, en el entorno local, las circunstancias alrededor del proyecto de Presupuesto para 2027 también tienen algo que ver en el movimiento del dólar. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, manifestó la dificultada que tendrá esa cartera para sanear las finanzas públicas en el corto plazo, por lo tanto, ante un ajuste fiscal el Banco de la República tendría que subir las tasas de interés de manera más agresiva, lo que de antemano complejiza la ruta que el gobierno de Abelardo De La Espriella tenía prevista, de promover el crecimiento de la economía, sin impuestos y solo apretando el gasto público.

Comprar o no comprar dólares Foto: 123 Rf

Comprar o no comprar

En la medida en que avanzaba la jornada, en la Bolsa de Valores se evidenciaba que la moneda continuaba bajando, llegando incluso a cotizarse en niveles cercanos a los 3.125 pesos, con un precio promedio de 3.134 pesos.

En ese contexto, la pregunta de muchos colombianos es si vale la pena comprar o no comprar dólares como herramienta para ganar cierta rentabilidad en el futuro. La respuesta que dan los expertos es que todo depende, si la idea es invertir, lo que implica dejar quietos los dólares adquiridos, podría resultar positivo para las finanzas personales.