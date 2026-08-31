¿Más barato o más caro? Precio del dólar en las principales casas de cambio

Invertir en dólares es una de las alternativas que tienen algunas personas para proteger su patrimonio, ya que contar con recursos en esta moneda permite diversificar las inversiones y reducir la exposición ante posibles movimientos de la moneda local.

Fuerte volatilidad en el dólar: este lunes abre a la baja en 3.170 pesos, tras una semana al alza

En Colombia, el comportamiento del dólar suele generar interés debido a su importancia en la economía nacional. La divisa estadounidense es una referencia clave para el comercio internacional, la negociación de materias primas, la fijación de algunos precios y diferentes operaciones financieras.

El precio del dólar sigue variando. Foto: Abbas - stock.adobe.com

Quienes buscan comprar dólares tienen varias alternativas, entre ellas acudir a casas de cambio, establecimientos especializados en la compra y venta de divisas. Estas entidades manejan precios que pueden variar según la oferta y demanda del mercado, la disponibilidad de efectivo y las condiciones de cada ciudad.

Precio del dólar en casas de cambio: así está la divisa

La tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la jornada se ubica en $ 3.202,79, con un incremento de $ 58 frente al valor registrado el viernes, 28 de agosto.

Las casas de cambio registraron un precio promedio de compra de $ 3.100 y un precio promedio de venta de $ 3.250. Estos valores corresponden a un muestreo estadístico realizado con información de diferentes ciudades del país.

Estos son los precios promedio registrados en algunas ciudades:

Ciudad Le compran Le venden Spread Bogotá $ 3.190 $ 3.276 $ 72 Cali $ 3.110 $ 3.325 $ 215 Cartagena $ 3.000 $ 3.250 $ 250 Cúcuta $ 3.200 $ 3.255 $ 55 Medellín $ 3.092 $ 3.231 $ 139 Pereira $ 3.180 $ 3.300 $ 120

Entre las ciudades analizadas, Cúcuta registró el mayor precio promedio de compra, con $ 3.200 por dólar. Por otro lado, Medellín presentó el precio promedio de venta más bajo, con una cotización de $ 3.231, lo que la ubicó como una de las plazas más competitivas para quienes buscaban comprar dólares en el mercado físico.

Comportamiento del dólar durante la última semana

Para analizar la evolución reciente de la moneda, estos son los valores registrados de compra, venta y TRM:

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM Viernes, 28 de agosto de 2026 $ 3.089,50 $ 3.219,75 $ 3.144,28 Jueves, 27 de agosto de 2026 $ 3.089,50 $ 3.219,75 $ 3.118,24 Miércoles, 26 de agosto de 2026 $ 3.089,50 $ 3.219,75 $ 3.081,67 Martes, 25 de agosto de 2026 $ 3.078,50 $ 3.207 $ 3.056,51 Lunes, 24 de agosto de 2026 $ 3.053,42 $ 3.186,84 $ 3.048,12 Domingo, 23 de agosto de 2026 $ 3.065,79 $ 3.204,21 $ 3.048,12 Sábado, 22 de agosto de 2026 $ 3.064,38 $ 3.187,50 $ 3.048,12 Viernes, 21 de agosto de 2026 $ 3.079,06 $ 3.199,38 $ 3.062,96

La TRM de este lunes refleja un aumento importante frente a la jornada anterior, después de que el indicador registrara varios días consecutivos en niveles cercanos a los $ 3.000.

El comportamiento de la tasa oficial puede influir en las cotizaciones del mercado de divisas en efectivo, aunque los precios ofrecidos por cada establecimiento no necesariamente se mueven en la misma proporción.

Antes de realizar cualquier transacción, es importante tener en cuenta que las casas de cambio no establecen sus precios con base en una tarifa oficial única. Las cotizaciones pueden modificarse durante el día según las condiciones del mercado, la disponibilidad de dólares en efectivo y las políticas comerciales de cada establecimiento.

Precio del dólar por casa de cambio

Si desea comparar las tarifas ofrecidas por diferentes establecimientos, estos son los valores registrados en la última actualización disponible:

Nombre Te compran Te venden Spread Amerikan Cash $ 3.220 $ 3.270 $ 70 Cambios Kapital $ 3.180 $ 3.150 $ 70 Latin Cambios $ 3.200 $ 3.270 $ 70 Punto Dollar $ 3.150 $ 3.320 $ 170 Smart Exchange $ 3.200 $ 3.270 $ 70

Los precios de las casas de cambio son referenciales y pueden presentar variaciones en tiempo real. Por esta razón, se recomienda comparar varias opciones antes de realizar una operación de compra o venta de dólares.

Estos valores reflejan las condiciones de oferta y demanda del mercado y pueden cambiar dependiendo de la disponibilidad de la divisa en cada establecimiento. También es importante verificar directamente la cotización antes de realizar la transacción, sobre todo en jornadas de alta volatilidad del dólar.