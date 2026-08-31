Colombia busca destrabar acuerdo económico con Japón tras casi 15 años

El Gobierno de Abelardo De La Espriella anunció avances en el fortalecimiento de las relaciones económicas entre Colombia y Japón, luego de destrabar las conversaciones para un Acuerdo de Asociación Económica que llevaba cerca de 15 años en negociación.

¿Ensamblaje y proyectos de vehículos eléctricos en Colombia? Abelardo De La Espriella anuncia iniciativa para el mercado automotor

Durante su alocución de este domingo, el mandatario aseguró que en los primeros 15 días de su administración se dieron pasos para reactivar el proceso, con el objetivo de abrir nuevos mercados para los productos colombianos y promover mayores flujos de inversión y transferencia de tecnología.

“Colombia vuelve a abrirse camino en el mundo: buscamos mercados para nuestros productos, inversión para generar empleo, tecnología para transformar nuestra economía y aliados fuertes para acompañarnos en la reconstrucción”, afirmó De La Espriella.

El anuncio se produjo después de una misión del ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, a Tokio, donde sostuvo conversaciones con representantes de compañías japonesas como Toyota, Mazda y Toshiba.

Según el Gobierno, los acercamientos buscan identificar oportunidades en sectores como manufactura, movilidad eléctrica, energía, infraestructura digital, innovación y tecnología.

El Gobierno busca que Mazda retome el ensamblaje de vehículos en Colombia y que Toyota evalúe proyectos relacionados con vehículos eléctricos en el país. Foto: Getty Images

Uno de los objetivos planteados es que Mazda pueda retomar el ensamblaje de vehículos en Colombia. “Estamos trabajando para que Mazda pueda volver a ensamblar vehículos en Colombia y para que Toyota evalúe a nuestro país como destino de proyectos relacionados con vehículos eléctricos”, señaló el presidente.

El mandatario también envió un mensaje a los inversionistas japoneses y aseguró que el país ofrecerá condiciones para facilitar la llegada de nuevos proyectos. “Aquí les vamos a dar todas las garantías”, afirmó.

Además de los asuntos comerciales y de inversión, el Gobierno destacó el respaldo de Japón tras el terremoto que afectó al país. El Gobierno japonés expresó su solidaridad con las familias damnificadas y manifestó su disposición de contribuir con ayudas humanitarias y aportes para la atención de los afectados.

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“Agradezco profundamente al pueblo y al gobierno japonés”, expresó De La Espriella.

Con estos acercamientos, el Gobierno busca fortalecer la relación bilateral mediante una mayor apertura de mercados, la llegada de inversión extranjera y el acceso a tecnología japonesa, en momentos en que el país enfrenta el reto de impulsar la reconstrucción y el crecimiento económico.