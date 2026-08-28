Ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, sustentó el plan fiscal con cifras crudas: “Si no hacemos nada, es el abismo”

Una política de rebancarización que corrija problemas graves en Colombia, como el gota a gota, o el freno para tomar un crédito por la tasa de usura, fue parte de la petición que hizo Jonathan Malagón en la 60.ª versión de la Convención Bancaria que se realizó en Cartagena, al ministro de Hacienda, Miguel Gómez, quien cerró la jornada, luego de 3 días de debates.

El tema coyuntural fue la financiación de la reconstrucción y no fue distinto a la hora del cierre, cuando el funcionario hizo su intervención y contó sobre sus primeros días en el cargo, cuando enfrentó todo al mismo tiempo. “A los 40 minutos de haberme posesionado se produjo el terremoto; aprendí rápido que si cae un meteorito en Marte es culpa del ministro de Hacienda”, dijo al referirse a la urgencia con la que tuvo que diseñar la emergencia económica por el desastre provocado por el terremoto.

Pero nada como enfrentar la crisis fiscal, la cual retrató con la verdad cruda. La deuda, por ejemplo, con el ritmo actual, llegaría al 82 % al finalizar el gobierno. “Si no hacemos nada, es el abismo”, alertó Gómez.

Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria. Foto: Asobancaria / Cortesía

Todo parece estar mal, pero un tema delicado es el de la baja inversión, que no bajaba a los niveles que se tienen hoy desde 1975.

Y a la inflación la calificó como la fiebre de la economía. “Cuando uno tiene un dolor de estómago se preocupa, pero cuando hay fiebre es porque e grave”, dijo para ejemplificar la dimensión del panorama fiscal. “Llevamos 7 años sin cumplir la meta de inflación, por eso respaldo la decisión del Banco de la República, de aplicar una política monetaria restrictiva”.

Con es preámbulo pasó a hablar del presupuesto 2027, el cual, acaba de ser radicado en el Congreso, por 635 billones de pesos, 60 billones más que el que el Legislativo devolvió para que fuera a ser ajustado. Ya es objeto de críticas por parte de la oposición pero tenía que sincerarlo porque es lo que genera confianza.

“No cayó bien la cifra del presupuesto, la gente no le gusta que le digan la verdad, pero ese es el principio para ordenar las finanzas.

Lo segundo es la austeridad, que ahora tiene un reto, el de afrontar el costo de la reconstrucción. “Llamamos al sector privado a que sea el que haga esa tarea, que lo hará más rápido, más barato y con más eficiencia. Los edificios que más sufrieron fueron los públicos: escuelas, hospitales”.

Pilar: decir la verdad, reducir el gasto en 2026