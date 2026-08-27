Ministro de Hacienda del Gobierno De La Espriella radicó nuevo proyecto de presupuesto 2027, con un monto mayor

Se corrió el velo. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, radicó el presupuesto de 2027, el cual fue devuelto por las comisiones económicas del Congreso de la República para que fuera ajustado a las nuevas realidades.

El monto propuesto ahora crece considerablemente frente al radicado por la administración saliente, que era de 575 billones de pesos, pese a todas las críticas que existían hasta el momento.

Ahora, el monto, luego de los ajustes, asciende a 634,9 billones de pesos, es decir, casi 60 billones de pesos más.

El Ministerio de Hacienda argumentó la reformulación del presupuesto de 2027 por lo que calificó como “notorias inconsistencias que hacían incompatible este proyecto de ley con el Estatuto Orgánico de Presupuesto”.

Proyecto de presupuesto 2027 radicado por el gobierno de Abelardo De La Espriella. Foto: Ministerio de Hacienda / documento

El proyecto de presupuesto revisó los supuestos, principalmente el de la inflación, estimada para 2026 en 6 %, pero enfatizó que, en julio de este año, la anualizada ya evidencia una tendencia al alza: 6,03 %, mientras que el Banco de la República proyectaba un cierre real del 6,9 %.

Lo cierto es que el punto de partida para el Ministerio es que “el escenario económico, social y fiscal sobre el cual fue formulado el proyecto inicial del Presupuesto 2027 cambió antes de su entrada en ejecución”.

En ese contexto, puso de presente el terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026, que ahora “ha introducido nuevas presiones de gasto que no estaban contempladas en el proyecto presentado el 29 de julio. Adicionalmente, en 2027 se inicia la ejecución plena del programa de gobierno de La Patria Milagro 2026-2030″.

En las cuentas todo sube

Según el documento radicado en el Congreso de la República, el presupuesto de 2027 que fue reformulado es equivalente al 29,9 % del PIB, de los cuales $604,4 billones corresponden a recursos de la Nación y $30,5 billones a ingresos propios de los establecimientos públicos nacionales.

Entre tanto, el gasto primario proyectado asciende a $479,5 billones, equivalente al 22,6 % del PIB, mientras que el servicio de la deuda se estima en $155,4 billones. Los valores definitivos deberán actualizarse en los anexos correspondientes del proyecto de ley.

En la propuesta financiera del Gobierno para el próximo año no se contempla el ingreso por la reforma tributaria que radicó el Gobierno de Petro, según se evidencia en el documento. “La reformulación excluye los recursos contingentes por $30,1 billones, equivalentes a 1,5 % del PIB, contemplados inicialmente, cuya materialización dependía de decisiones legislativas futuras”, señala el proyecto radicado.